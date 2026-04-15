Lucky Kilimanjaro初のアニメタイアップ楽曲、TVアニメ『LIAR GAME(ライアーゲーム)』EDテーマ「朝日」リリース！ノンクレジットエンディング映像も公開！

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「世界中の毎日をおどらせる」をテーマに活動する6人組バンドのLucky Kilimanjaroが、4月15日にニューシングル『朝日』をデジタルリリースした。

この楽曲は、現在テレ東系列ほかにて放送中のTVアニメ『LIAR GAME(ライアーゲーム)』のEDテーマ曲であり、Lucky Kilimanjaroとしては初のアニメタイアップとなる。

『朝日』と名付けられた本楽曲。TVアニメ『LIAR GAME』に登場するヒロイン・神崎直の持つ純粋な「信じる心」に対して「暗がりを照らしてもう一度明るい場所へ連れ出してくれる光のようなものを感じ、楽曲を制作した」とフロントマンの熊木幸丸は語る。

メロディラインはキャッチーながらも、切なく叙情的な感情を想い起こさせるサウンドで、タイトルの『朝日』にもある通り、夜明け前から朝日がのぼるにつれて光が差し込むように、葛藤を乗り越えて前を向こうというメッセージ性を、Lucky Kilimanjaroが繰り広げるダンスミュージックと融和させて見事に表現している。

『LIAR GAME』で展開される緊迫した心理戦を、包み込むような優しさで書き下ろされた本楽曲は、アニメ視聴者はもちろん、日々に様々な悩みや葛藤を持つ人々にも聴いていただきたい一曲となっている。

さらに、YouTubeの「It’s Anime」チャンネルではTVアニメ『LIAR GAME』のノンクレジットエンディング映像が公開中。楽曲『朝日』ともリンクした映像作品となっている。

先日、東京ガーデンシアターを含む、自身初となる東名阪ホールツアーを完遂したLucky Kilimanjaro。今後は「UMIMOYASU 2026-2027 MOVE -MOVE YOUR BODY-」や「OTODAMA’26」「TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026」をはじめとした、全国各地の音楽イベントや春フェスへの出演が決定している。

新曲『朝日』がライブではどのようにオーディエンスを”おどらせる”のか、パフォーマンスにも引き続き期待が高まる。

●リリース情報

デジタルシングル

「朝日」

配信中

配信リンクはこちら

https://lnk.to/lk_asahiNR

●作品情報

TVアニメ『LIAR GAME(ライアーゲーム)』

頭脳バトル＆心理サスペンスの金字塔『LIAR GAME』、ついに初TVアニメ化！

毎週月曜24時からテレ東系列ほかにて放送中！

テレ東系列 毎週月曜深夜24時

BSテレ東 毎週土曜深夜24時

鹿児島テレビ 毎週月曜24時50分

熊本県民テレビ 4月30日(木) から 毎週木曜24時59分

AT-X 毎週木曜23時30分(※リピート放送 毎週月曜11時30分/毎週水曜17時30分)

毎週月曜24時30分 各配信サービスにて順次配信開始！

※一部サービスにつきましては配信開始日時が異なる場合がございます。

【STAFF】

原作：甲斐谷忍（集英社ヤングジャンプ コミックスDIGITAL刊）

総監督：佐藤雄三

監督：川野麻美

シリーズ構成・脚本：浦畑達彦

キャラクターデザイン：土屋圭

サブキャラクターデザイン：横山愛

色彩設計：中内照美

美術ボード：上野秀行

美術設定：杉山晋史

撮影監督：畑中宏信

VFXスーパーバイザー：加藤道哉

編集：塚常真理子

音楽：菅野祐悟

音響監督：小泉紀介

音響効果：山谷尚人

音響制作：Bit grooove promotion

アニメーション制作：マッドハウス

【CAST】

カンザキナオ：仁見紗綾

アキヤマシンイチ：大塚剛央

レロニラ：中谷一博

フジサワカズオ：飛田展男

谷村光男：上田燿司

エダテルユキ：富岡泰崇

キクザワタカヒロ：石毛翔弥

キタムラヒロト：浅野良介

サトウテツゾウ：木内太郎

タムラマキコ：明智璃子

ダンノダイスケ：深町寿成

ツノダコウスケ：宮瀬尚也

ニシハラレイナ：山田美鈴

フジタシンゴ：木村太飛

ホソエジュン：酒井美沙乃

マキハラユキ：胡麻鶴彩

マツバラフミオ：西澤遼

ミウラタカヨシ：八代拓

ミヤハラヒトミ：大地葉

OPテーマ：ヨルシカ「あぶく」

EDテーマ： Lucky Kilimanjaro「朝日」

●イベント情報

「UMIMOYASU 2026-2027 MOVE -MOVE YOUR BODY-」

4/18(土)神奈川県：KT Zepp Yokohama

「OTODAMA’26」

5/4(月・祝)、5/5(火・祝)

出演日：5/4(月・祝)

会場：大阪府・泉大津フェニックス

「CRAFTROCK FESTIVAL ’26」

5/9(土)、5/10(日)

出演日：5/10(日)

会場：東京都・立川ステージガーデン

「TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026」

5/16(土)、5/17(日)

出演：5/17(日)

会場：東京都・海の森公園

「森、道、市場 2026」

5/22(金)、5/23(土)、5/24(日)

出演日：5/22(金)

会場：愛知県・蒲郡市ラグーナビーチ&ラグナシア

「百万石音楽祭2026〜ミリオンロックフェスティバル〜」

6/6(土)、6/7(日) ＊4.15時点で出演日未発表

会場：石川県・石川県産業展示館（1-4号館）

「FM802 Rockin’Radio! -OSAKA JO YAON-」

6/27(土)大阪府：大阪城音楽堂

「TAKASAKI CITY ROCK FES.2026」

6/27(土)、6/28(日)

出演日：6/28(日)

会場：群馬県・Gメッセ群馬 & 高崎芸術劇場スタジオシアター

＜Lucky Kilimanjaroプロフィール＞

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(L→R)：熊木 幸丸 [Vocal]、大瀧 真央 [Synthesizer]、山浦 聖司 [Bass]、柴田 昌輝 [Drum]、松崎 浩二 [Guitar]、ラミ [Percussion]

Lucky Kilimanjaro は、同じ大学の軽音サークルで出会った 6 人で結成された。彼らが自ら考案し、掲げる「世界中の毎日をおどらせる」というバンドのテーマは、Lucky Kilimanjaro の音楽性と精神性を如実に反映した言葉である。彼らがおどらせるのはライブハウスやクラブのフロアだけ ではない。昨日から今日へ、そして明日へ。連続する日々を、そこにある私たちの生活と心をも、Lucky Kilimanjaro はおどらせる。 2018 年に EP『HUG』でメジャーデビュー。その後、2020 年にはメジャー初のフルアルバム『!magination』を、2021 年にはメジャー2nd フル アルバム『DAILY BOP』をリリースした Lucky Kilimanjaro。作詞作曲を手掛けるボーカル・熊木幸丸の多作ぶりとバンドとしてのリリーススピードの速さで周囲を驚かせながら、作品を経る毎にクリエイティビティとキャパシティを広げていく彼ら。その音楽世界の根幹にあるのは、やはり、 熊木のソングライティングである。時代や自己の内部に深く向き合いながらも、まるで友達のように親密な語り口で聴き手に寄り添いながら、 明日をよりよく生きるための新たな視点と提案をもたらす歌詞。そして、先鋭的なポップミュージックのビート感やサウンド感を貪欲に取り入れ ながらも、きっと多くの人が懐かしさを感じるであろう、日本語の歌としての喜びを突き詰めていく彼のソングライティングは、蔦谷好位置や ヒャダインといった音楽家たちからも高く評価され、また、Hey!Say!JUMP や DISH// といったアーティストへの楽曲提供にも繋がっている。 Lucky Kilimanjaro のライブは、バンドミュージックならではのアンサンブルのふくよかさと熱狂を持ちつつも、曲と曲がノンストップで繋がるこ とで持続する高揚感が生み出される様子は、まるでクラブミュージックのようでもある。そのパフォーマンスを観れば彼らの音楽に「垣根」というものが存在しないことを実感するだろう。そして、垣根のなさは観客も同じ。実際に彼らのライブに足を運べば、熱心な音楽フリークやカップル、家族 連れなど、 「老若男女」という言葉では収まりがつかないほどに様々な人々が、体や心をおどらせている光景が広がっている。バンド結成 10 周年記念となる2024 年には 4 月 21 日に日比谷野外大音楽堂にて『Lucky Kilimanjaro YAON DANCERS 2024 supported by ジャックダニエル 』の開催、6 月 8 日からは全国ツアー『Lucky Kilimanjaro presents. 自由“10”に踊ろう TOUR』を敢行し、2024 年 7 月 24 日に「Dancers Friendly」 、10 月 30 日に「Soul Friendly」のデジタル EP 2 作を連続リリース。2024 年 11 月 17 日からは 10 周年を締めくくるツアーとして『Lucky Kilimanjaro presents. TOUR YAMAODORI 2024 to 2025』を開催した。2 025 年 5 月からは全国 12 箇所を回るツアー”LOVE MY DANCE LOVE YOUR DANCE”を開催中。現在はメンバーの大瀧 (Syn.) が産休のため、5人体制での活動を続けている彼らだがライブパフォーマンスの構成は一新されており、復帰まで の期間限定だからこそ魅せることのできるパフォーマンスには要注目。2026 年2月からは、東京ガーデンシアターをツアーファイナルに迎える東名阪ホールツアー”LOVE MY DANCE LOVE YOUR DANCE LOVE MAOTAKIDANCE”を開催した。

©甲斐谷忍プロダクツ／集英社・LIAR GAME製作委員会

関連リンク

Lucky Kilimanjaroオフィシャルサイト

https://luckykilimanjaro.net

TVアニメ『LIAR GAME(ライアーゲーム)』公式サイト

https://liargame-anime.com