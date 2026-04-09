NHKは9日、2028年の大河ドラマの制作・主演発表会見を行い、ジョン万次郎を題材とした「ジョン万」で、主演を山賢人（31）が務めることを発表した。

幕末から明治にかけて通訳、翻訳家として活動したジョン万次郎を題材とした第67作目となる。。山は会見で「ジョン万次郎さんのことを知れば知るほど魅力的な人」と意欲を語った。

作者はNHK連続テレビ小説「ちりとてちん」（07年）「カムカムエヴリバディ」（21年）、NHK大河ドラマ「平清盛」（12年）の脚本を務めた藤本有紀氏が務める。

◆山賢人（やまざき・けんと）1994年（平6）9月7日生まれ。東京都出身。2010年俳優デビュー。翌年「管制塔」で映画初主演。15年にはNHK連続テレビ小説「まれ」や「デスノート」など話題のテレビドラマに出演、映画「ヒロイン失格」「orange−オレンジ−」で日本アカデミー賞新人賞授賞。主な出演映画は「オオカミ少女と黒王子」「四月は君の嘘」「ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない第一章」「羊と鋼の森」「ヲタクに恋は難しい」「陰陽師0」「キングダム」シリーズ、「ゴールデンカムイ」シリーズなど。