『風、薫る』不穏な展開 朝ドラ受けもざわつく
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第3回が、1日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【不穏…】朝ドラ受けも心配したシーン
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、型破りな2人のナースの冒険と、看護の世界に飛び込んだ女性たちの葛藤と成長を追う。
第3回では、村にコロリ（コレラ）が流行し、不穏な空気が広がる。虎太郎（小林虎之介）の母が病に倒れ、虎太郎自身も周囲から疎外される展開に。りん（見上愛）は励まそうとするが、「もう帰れ。うつっといけねえから」と拒まれ、距離を置かれてしまう。感染者の家が村八分にされる現実の中で、りんは正しさと行動の間で揺れ動く。
帰宅したりんは、父・信右衛門（北村一輝）に「間違えた。やっぱり私、手を握ればよかった」「正しいけれど間違えた気がする」と胸の内を明かす。信右衛門は「正しいとは難しいな」と語り、答えを押し付けることなく娘の背中を押す姿が描かれた。
一方、東京では教会で牧師の吉江（原田泰造）が直美（上坂樹里）を呼び出し、伝道者になるよう誘うも、直美は「嫌いなものばかりの自分には務まらない」と断る場面も展開された。しかし終盤、信右衛門が突然せき込み、その場に崩れ落ちる衝撃の展開に。体調不良の原因は明かされないまま、コレラの影が迫る不穏なラストとなった。
放送後、SNSでは「フラグ立ちすぎ」「父上まさか退場？」「朝ドラあるあるで心配」など不安の声が相次いだ。さらに同日放送の『あさイチ』（月〜金 前8：15）でも話題となり、博多大吉が「父上、急に…」と切り出すと、博多華丸や鈴木奈穂子アナも心配を口にするなど、“朝ドラ受け”でも注目を集めた。
【不穏…】朝ドラ受けも心配したシーン
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、型破りな2人のナースの冒険と、看護の世界に飛び込んだ女性たちの葛藤と成長を追う。
帰宅したりんは、父・信右衛門（北村一輝）に「間違えた。やっぱり私、手を握ればよかった」「正しいけれど間違えた気がする」と胸の内を明かす。信右衛門は「正しいとは難しいな」と語り、答えを押し付けることなく娘の背中を押す姿が描かれた。
一方、東京では教会で牧師の吉江（原田泰造）が直美（上坂樹里）を呼び出し、伝道者になるよう誘うも、直美は「嫌いなものばかりの自分には務まらない」と断る場面も展開された。しかし終盤、信右衛門が突然せき込み、その場に崩れ落ちる衝撃の展開に。体調不良の原因は明かされないまま、コレラの影が迫る不穏なラストとなった。
放送後、SNSでは「フラグ立ちすぎ」「父上まさか退場？」「朝ドラあるあるで心配」など不安の声が相次いだ。さらに同日放送の『あさイチ』（月〜金 前8：15）でも話題となり、博多大吉が「父上、急に…」と切り出すと、博多華丸や鈴木奈穂子アナも心配を口にするなど、“朝ドラ受け”でも注目を集めた。