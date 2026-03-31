アニメ『ハワイアンコヌ』やドラマ『WHAT／IF選択の連鎖』『梨泰院クラス』の吹き替えなどで知られる、声優で女優の寺井らんさんが31日、SNSで廃業することを明らかにしました。

【映像】声優・寺井らんのホームページ

寺井さんは「私、寺井らんは、2026年3月31日をもちまして俳優・声優業を廃業し、所属事務所を退所することをご報告申し上げます」と報告。

「これまで多くの作品や役柄に出会い、素晴らしい時間を過ごさせていただきました。私を信じ、声優として起用してくださった制作会社の皆様、素晴らしい作品に携わらせていただいた経験は一生の財産です。また、未熟な私を温かく見守り、応援してくださった皆様、切磋琢磨し合い、叱咤激励いただいた俳優仲間の皆様、そして今日まで二人三脚で歩んでくださった事務所の皆様、感謝の言葉もございません」と、これまでの周囲への感謝の気持ちを伝えました。

4月1日からは「大変お世話になっている会社にて、新たな人生をスタートいたします」と、会社勤めをすることを明らかに。さらに「プライベートなことではございますが、私は結婚しており、子どももおります」と家族の存在も明かしました。

最後に「これからは一人の社会人として、そして親として、仕事と子育ての双方に全力を注ぎ、まい進していく所存です」などと、前向きにつづりました。

4月から勤務する会社は新卒から働いていた会社だということです。（『ABEMA NEWS』より）