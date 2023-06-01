吉岡里帆が演じる“どんぎつね”が約４年ぶりに復活！
日清食品株式会社は、俳優の吉岡里帆さんが出演するCM「帰ってきたどんぎつね 篇」を４月24日（金）より全国で放映。TV放映に先駆けて、Web上では３月31日（火）から先行公開する。
今回のCMでは「どん兵衛」の人気キャラクター“どんぎつね”を約４年ぶりに吉岡さんが演じる。４年前に放映した「さよなら、どんぎつね 篇」では、白を基調とした愛らしいファッションとキュートなふるまいで視聴者の心を癒してくれたどんぎつねが、今回は黒いドレスを身にまとい登場。「どん兵衛」の“おだし”に欠かせない素材・鰹節に埋もれることで、おだしのおいしさが心にしみわたることをアピール。また、ナレーションを務めるのは、声優・ナレーターの若本規夫さん。心にしみわたる低音ボイスで、「どん兵衛」の“おだし”の 味わい深さを表現している。
なお、CMの公開にあわせて、吉岡里帆さんへのインタビュー動画とメイキング動画も公開。メイキング動画では、真剣に打ち合わせに臨んだり、休憩中に笑顔でカメラに手を振ったりする“どんぎつね”の姿を見ることができる。
そして、インタビュー動画では、久しぶりに“どんぎつね”になっての感想や４年前と比べて吉岡さん自身が成長したこと。さらには卒業・入学シーズンであることにちなんで吉岡さんが学生時代の入学前の思い出も。
この４年間での変化については「まずはすごく体力がついたということと、自分的には、現場によっての切り替えの早さが前より上がったように思います」と答え、久しぶりのどんぎつねの耳については「自分の一部っていう感覚がありますね、不思議と。『おかえり』っていう感じがしました」と感想を吐露。
学生時代に入学前の準備としてやっていたこと意識していたことについては「入学前は、制服のサイズ感をすごい気にしてた記憶があります。両親は『大きくなるかもしれないから』ってちょっと大きめのサイズを買ってくれるんですけど、ガボガボのを着るのが恥ずかしくて。ちょっと上手いこと調整してました」とコメントしている。
今回のCMでは「どん兵衛」の人気キャラクター“どんぎつね”を約４年ぶりに吉岡さんが演じる。４年前に放映した「さよなら、どんぎつね 篇」では、白を基調とした愛らしいファッションとキュートなふるまいで視聴者の心を癒してくれたどんぎつねが、今回は黒いドレスを身にまとい登場。「どん兵衛」の“おだし”に欠かせない素材・鰹節に埋もれることで、おだしのおいしさが心にしみわたることをアピール。また、ナレーションを務めるのは、声優・ナレーターの若本規夫さん。心にしみわたる低音ボイスで、「どん兵衛」の“おだし”の 味わい深さを表現している。
なお、CMの公開にあわせて、吉岡里帆さんへのインタビュー動画とメイキング動画も公開。メイキング動画では、真剣に打ち合わせに臨んだり、休憩中に笑顔でカメラに手を振ったりする“どんぎつね”の姿を見ることができる。
そして、インタビュー動画では、久しぶりに“どんぎつね”になっての感想や４年前と比べて吉岡さん自身が成長したこと。さらには卒業・入学シーズンであることにちなんで吉岡さんが学生時代の入学前の思い出も。
この４年間での変化については「まずはすごく体力がついたということと、自分的には、現場によっての切り替えの早さが前より上がったように思います」と答え、久しぶりのどんぎつねの耳については「自分の一部っていう感覚がありますね、不思議と。『おかえり』っていう感じがしました」と感想を吐露。
学生時代に入学前の準備としてやっていたこと意識していたことについては「入学前は、制服のサイズ感をすごい気にしてた記憶があります。両親は『大きくなるかもしれないから』ってちょっと大きめのサイズを買ってくれるんですけど、ガボガボのを着るのが恥ずかしくて。ちょっと上手いこと調整してました」とコメントしている。