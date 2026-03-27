えっ！会計前に飲んじゃうの!?サウジアラビアのスーパーで驚く…電撃婚して初めての海外生活は異文化ルールに驚愕【作者に聞く】
【漫画を読む】会計前のジュースを堂々と飲む夫だが…!?
コロナ禍に電撃結婚したヤマトとレイナは、入籍後すぐに仕事の都合でサウジアラビアへ渡ることになった。初めての海外生活、それも日本とは文化も習慣も大きく異なる国での暮らしは、驚きの連続だったという。今回は、Reina(＠Reina770)さんが描く「初めての海外生活」シリーズから、思わず「そんなのアリ!?」と声が出そうになる2エピソードを紹介するとともに、現地でのリアルな心境についても聞いた。
入籍後すぐ、2人はサウジアラビアへ。入国審査は1人ずつ行うため、英語が話せないレイナをヤマトは心配していた。飛行機の中では強気だったレイナも、いざ空港で審査が始まると、英語がまるでわからず大苦戦。係員はヤマトに確認を取りながら対応し、レイナは言われるままにビザを提示。なんとか無事に入国できたものの、前途多難な海外生活のスタートを予感させる出来事となった。
■「まだ会計してないのに!?」日本では考えにくいスーパー文化
現地のスーパーでも、レイナを驚かせる出来事が待っていた。生活用品を買いに訪れた店内で、ヤマトとドライバーのズベールと合流したレイナ。するとその場で、ヤマトが未会計のジュースを「グビグビ」と飲み始めたのだ。
「まだ買ってないでしょ!?」と驚くレイナだったが、サウジアラビアでは“自分が購入する商品であれば、会計前に試飲や試食をしてもOK”という文化があるという。頭では理解できても、感覚としてはなかなか追いつかない――そんな異文化ならではの戸惑いがユーモラスに描かれている。
■「見るものすべてが新しかった」初めて触れたサウジの日常
サウジアラビアへ行ったときの第一印象について、Reinaさんは「イスラム教発祥の地ということもあって、見るものすべてが新しくてとにかくワクワクしていました」と振り返る。文化も街並みも、日本で見慣れてきたものとは大きく異なり、そのすべてが新鮮に映ったようだ。
■不安よりも勝っていた“新しい生活への期待”
一方で、初めての海外生活に不安がなかったわけではない。特に言葉の壁は大きく、「英語が全くできなかったので、不安はかなりありました」と明かす。それでも、「それ以上に新しい生活の楽しみやワクワク感が強かったです！」と語っており、不安と期待が入り混じるなかでも、前向きに飛び込んでいった様子がうかがえる。
異国で暮らすということは、単に場所が変わるだけではなく、価値観や“当たり前”そのものが揺さぶられることでもあるのかもしれない。驚いたり戸惑ったりしながらも、その土地の文化に少しずつ慣れていく2人の姿には、海外生活ならではのおもしろさが詰まっている。SNSやブログでは、2人のなれ初めやその後を描いた作品も公開されているので、気になる人はあわせてチェックしてみてほしい。
取材協力：Reina(＠Reina770)
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