中央区晴海「高級タワマン」で中国人住民との深刻トラブルが相次ぐ理由…「行き過ぎた監視」に及ぶ住民も

都営大江戸線・勝どき駅から徒歩5分。朝潮運河にかかる「黎明小橋」を渡ると、地上約180mのきらびやかなツインタワーが姿を見せる。52階建てのイースト棟とウエスト棟、あわせて総戸数1450戸を誇る、中央区晴海の高級タワーマンション「ドゥ・トゥール」だ。

駅近という好立地にくわえ、建物内には24時間営業のスーパー「マルエツ」を併設、フィットネスジムやスパといった設備も充実しているとあり、'15年の竣工から、販売価格は2倍近くに高騰。1LDK・約45平方メートルの部屋で9580万円、2LDK・約104平方メートルの高層階の部屋となると、3億7000万円にのぼる。

マネロンによって多額のキャッシュを得た中国人はいまなお都心部を中心にタワマンを爆買いしており、人気の湾岸エリアでは所有者の2割が中国人という物件もあるとされる。

だが、中国人が増えれば当然、文化の違いによる摩擦も起きる。「ドゥ・トゥール」はまさにそれを象徴するタワマンの一つだ。

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「守りましょう」では改善されない

住民によると、「ドゥ・トゥール」の管理組合は現在、15人の理事のうち3人が中国人だという。

前出の竣工当時から住む男性住民が語る。

「中国人理事は良識派で、マナー違反をする住民に対して危機意識を持っています。改善策について相談したこともありますが、『守りましょうでは絶対に無理だ』と言っていました。細かく規定をつくって罰則を設けない限り、トラブルはなくならない、と。

組合として恐れているのは、今後、中国人理事の数が増えていくこと。いまいる理事は日本のマナーを守っていくべきだと訴えてくれていますが、数が増えればどうなるかわからない。管理組合が乗っ取られてしまう、という事態も考えられます」

本誌は「ドゥ・トゥール」を分譲し、グループ企業が管理も担当する住友不動産に、中国人住民のトラブルについて取材。概ね次のように回答した。

「個別物件に関するお問い合わせにつきましては弊社と管理組合との管理委託契約間での秘密保持義務がございますので、詳細な回答は控えさせていただきます。

尚、一般論として、一部の住民の方の管理規約に対する認識が薄く、ルールが守られていないケースはなくはないですが、それは中国人の方に限った話ではございません。そういったケースが発覚した場合は、当事者に対してルールを遵守いただくよう働きかけております」

晴海フラッグでもトラブル続発

ただ、中国人住民をめぐるトラブルは「ドゥ・トゥール」だけに留まらない。目と鼻の先にある、大規模住宅街区「晴海フラッグ」でも同様の問題は起きている。

本誌前号（3月2日発売号）では、中国人オーナーの「民泊」が増加したことをきっかけに、晴海フラッグ内で中国人住民への風当たりが強くなっていることを報じた。晴海フラッグの中国人住民が言う。

「1500人を超える住民が参加するLINEのチャットグループがあり、トラブルがあるたびに、チャイナの頭文字を取って『またCの人です』などといった投稿がされるようになりました。

地下駐車場内を自転車で走っただけで顔写真付きで投稿されることもある。完全に監視社会ですよ」

もちろん、中国人住民のほとんどがきちんとマナーを守って暮らしており、トラブルを起こすのはごく一部だ。

「中国人＝マナー違反者」という間違った認識が広まるのを防ぐためにも、管理会社が現状を把握し、対策を講じるべきではないだろうか。

「週刊現代」2026年3月30日号より

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