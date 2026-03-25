40・50代「そろそろボトムス新調したい」→【大人のしまむら】「新作パンツ」が正解かも！

いつものボトムスにマンネリを感じてきたら、シルエットやデザインに一癖あるものを選んでみて。【しまむら】の「新作コクーンパンツ」なら、大人コーデにマッチするうえ新鮮なムードをまとえそう。さまざまなトップスと合わせやすいのも嬉しいポイントです。

ゆったりシルエットのストライプパンツ

【しまむら】「ワイドコクーンパンツ」\2,420（税込）

ゆったりとしたコクーンシルエットが特徴のワイドパンツ。下半身のラインを拾いにくいシルエットながら、裾はすっきりとしていてカジュアルさが控えめな印象です。ストライプ柄がアクセントになり、シンプルなトップスと合わせるだけでおしゃれに決まりそう。細めのストライプ柄なので、派手見えしにくいのもポイントです。

カジュアルコーデでヘビロテしたい濃色ジーンズ

【しまむら】「ワイドコクーンパンツ」\2,189（税込）

「すっきりとしたシルエットでキレイ見えするのに、ウエスト総ゴムではき心地ラクラク」と公式Instagramで紹介されるデニムパンツ。裾をロールアップしたようなデザインが特徴で、こなれた雰囲気を醸し出せそう。ネイビーカラーで上品に着こなしやすいのも魅力です。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M