「選抜高校野球・１回戦、大阪桐蔭４−０熊本工」（２４日、甲子園球場）

３試合が行われ１回戦最後の試合に登場した大阪桐蔭は、川本晴大投手（２年）がセンバツでは同校の２年生初となる完封を果たし、同校のセンバツ最多タイとなる１４奪三振という衝撃の快投を披露した。２回戦では中京大中京が帝京に競り勝ち、史上最多の選抜大会勝利数を６０とした。八戸学院光星は滋賀学園とのシーソーゲームを５−４で制した。

１回戦の大トリ、スーパー２年生の完封劇に甲子園の大観衆がくぎ付けになった。１９２センチの左腕から次々と三振を奪う。川本が鮮烈な甲子園デビューを飾り、１勝を導いた。

大事な初戦の先発を告げられたのはこの日の朝。「一番いい状態だと思ったので。あとはつなごうと思っていました」と西谷浩一監督（５６）。「先輩たちが守っている。思い切って投げてこい」と送り出した。１点を先制した初回。緊張していた川本だが、先頭打者に自己最速を更新する１４７キロをマークする抜群の立ち上がりだった。

やや暴れ気味のボールもバッテリーでうまく生かし、無安打投球を継続した。六回２死で左前打を浴びて途絶えたものの、２死一、二塁で４番を遊飛。七回２死三塁では「自分の球を投げろ」と伝令を受け、山岡勇陽内野手（３年）を思い切り投げ込んだ直球で二飛に打ち取った。

後ろの投手陣はスタンバイしていたが、「全然大丈夫です」と九回もマウンドへ。最後はスライダーで空振り三振に仕留め３安打完封。大阪桐蔭の２年生がセンバツで完封するのは初の快挙で、驚異の１４奪三振も同校のセンバツ最多タイの記録だった。１５０球の熱投に「これまで１００球を超えたことがなかった。疲れましたが、粘って投げることができた。１４三振はびっくりです」とはにかんだ。

１年生の時、担任だったという西谷監督は「天真らんまんで物おじしない」と川本の性格を明かす。３季ぶりの甲子園で初戦突破を導いた教え子に「最後までよく投げてくれました」と目尻を下げた。指揮官自身は歴代１位更新の甲子園通算７１勝をマーク。大阪桐蔭通算１０度目の甲子園優勝まであと４勝だ。「まだ優勝なんて言える状況までいっていない。次の試合しっかりやるだけ」。一戦必勝で積み重ねていく。

◆川本 晴大（かわもと・はると）２００９年９月９日生まれ、１６歳。埼玉県飯能市出身。１９２センチ、９５キロ。左投げ左打ち。投手。小学１年から泉ホワイトイーグルスで野球を始め、中学１〜２年は武蔵嵐山ボーイズ、中学３年は東京城南ボーイズに所属。大阪桐蔭では１年の秋季大阪大会で背番号１１。同年秋季近畿大会で背番号１０。５０メートル走６秒８、遠投１００メートル。

◆大阪桐蔭投手の１試合奪三振数 藤浪晋太郎は春に限ると１２年の１回戦・花巻東戦での１２奪三振が最多。夏は１２年の２回戦・木更津総合戦と決勝・光星学院戦での１４奪三振が最多。前田悠伍は２３年春の２回戦・敦賀気比戦で１４奪三振をマーク。なお、春夏通じて同校最多は０５年夏の２回戦・藤代戦で辻内崇伸がマークした１９奪三振。