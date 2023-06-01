【Amazon：Lenovoスマートグラス「Legion Glasses Gen 2」 セール】 セール期間：3月24日0時～4月6日23時59分

Amazonにて、Lenovoのスマートグラス「Legion Glasses Gen 2 GY21R09341」がセール価格で販売されている。セール期間は4月6日23時59分まで。

本製品は、USB Type-Cポート（DisplayPort Alt Mode対応）を搭載したPC、タブレット、スマートフォン、ゲーム機などに接続するだけで、最大126型相当の大画面映像を体験できる軽量ウェアラブルディスプレイ。自宅でも外出先でも、プライバシーを保護しながら映像を見ることができる。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【製品スペック】

【インターフェース】USB Type-C 3.2 (DP1.2対応)

【ディスプレイパネルサイズ】0.6型

【解像度/視野角】片眼1,920×1,080ドット（マイクロOLED）、43.5度

【光学方式】Birdbathタイプ

【リフレッシュレート】120Hz (最大)

【付属品】専用ケース、視力矯正用レンズフレーム、ライトシールド、クリーニングクロス、USB-C to Cケーブル、マニュアル類