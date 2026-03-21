2万再生を超えてたくさんの応援が寄せられることになったのは、猫ちゃんが飼い主さんの膝の間からがんばって立ち上がろうとする光景。飼い主さんの足の間でくつろいでいた猫ちゃんが身をよじって起き上がろうとする姿には、「一生懸命でかわいい♡」「立て～！立つんだ！」と、たくさんのエールが寄せられることとなりました。

【動画：飼い主の『足の間でくつろいでいた猫』→起き上がろうとした結果…『まさかの行動』】

飼い主さんと一緒にくつろいでいたどんぐりちゃん

猫ちゃんが頑張って起き上がる姿に応援の声が寄せられているのは、Instagramアカウント『M.Kojima』に投稿された、ある日の光景。その日、キジトラ猫のどんぐりちゃんは、飼い主さんの足の間にすっぽりとハマってくつろいでいたそう。

飼い主さんの右足と左足の間に仰向けになったどんぐりちゃんは、脱力しきった状態で警戒心ゼロ。前足も胸の前でちょこんと曲げ、その姿はハンモックでリラックスしているかのようです。

そんなくつろぎっぷりを見せていたどんぐりちゃんが起き上がろうとした瞬間…思わずクスッと笑ってしまいそうな光景が広がることとなったのでした。

起き上がろうとしたところ…

飼い主さんのお膝でまったりとしていたどんぐりちゃんですが、しばらくすると立ち上がろうと体を動かし始めたそう。しかし、飼い主さんの足の間にスッポリとハマっていたため、どんぐりちゃんは身動きが上手くとれないご様子。

すると、どんぐりちゃんはどうにか足の間から這い出ようと身をよじりだしたといいます。

その結果…どんぐりちゃんは飼い主さんの足の間で体を左右にブラブラと揺らすことに！その姿はまるで、遊園地のアトラクションに揺られているかのよう。抜け出そうと頑張って左右に揺れる姿が、なんとも微笑ましいです。

がんばるどんぐりちゃんに応援の声続々

起き上がりたいのに、飼い主さんの足の間にスッポリはまってしまってなかなか抜け出せずにいたどんぐりちゃん。そんなどんぐりちゃんの光景には、たくさんの応援の声が寄せられることに。「がんばって！」というエールや、「かわいいｗ」というコメントがどんぐりちゃんに送られることとなったのでした。

その後、どんぐりちゃんは体をくるっと左によじり、体の回転を使ってなんとか立ち上がることに成功。その後、何事もなかったかのようにスタスタと飼い主さんの足の上を通って移動していったといいます。

飼い主さんの足の間で揺れるどんぐりちゃんの光景は、投稿を見た人に笑顔を届けることに。「腹筋頑張ってる～！」「もう少し腹筋鍛えないとね（笑）」「『頑張れっ！』と、こちらまで力入りましたｗ」とコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『M.Kojima』には、そんなキジトラ猫・どんぐりちゃんの愛らしい一面がたくさん投稿されていますよ。

どんぐりちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「M.Kojima」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。