King ＆ Princeの永瀬廉と吉川愛のダブル主演映画『鬼の花嫁』（3月27日公開）公式Instagramで、永瀬と吉川の衣装ショットが公開された。

【写真】永瀬廉の着物とジャケットをMIXしたような唯一無二の和洋折衷『鬼の花嫁』衣装など①②

■“明治・大正期のファッションを参考に表現”した和モダン衣装/h2>

写真は永瀬・吉川、それぞれ1点ずつ公開。

永瀬は和柄の袴風パンツに、袖がシースルーで羽織のようなサイズ感のジャケットにネクタイ＆シャツをあわせた全身黒コーデ。足元は黒いブーツで、屋外の自然光のなかで輝くヘアスタイルの金色ハイライトと、指にはめたゴールドのリングがアクセントとして効いている。

吉川も黒い紋付のロングコートのような着物を、華やかな白いチュールと鶴の描かれた赤い着物の上に重ねた和洋折衷コーデ。おろしたハーフアップのロングヘアも服装にマッチしている。

投稿には「あやかしと人間が共生する世界観を、明治・大正期のファッションを参考に表現。和と洋が織りなす細部まで美しい衣装が、『鬼の花嫁』の物語を鮮やかに彩ります」という、時代背景をもとにした衣装へのこだわりも綴られている。

コメント欄には「唯一無二の着こなし」「和モダンがお似合い」「この麗しさは異次元」「佇まいが美しい」「凛々しくてかっこいい」などといった声が続々と到着している。

映画公式Instagramには、永瀬が青い羽織袴、吉川が朱色の華やかな着物をまとって手を取り合う、別の衣装ショットも公開されている。

■『鬼の花嫁』黒を基調とした和モダン衣装ショット

■『鬼の花嫁』青×朱のコントラストが美しい和装ショット