「AI要約で本を読むように…」「なんとも無味乾燥」45歳・元テレ朝アナが考えるAI時代の「読書の価値」
新卒から18年半、テレビ朝日のアナウンサーとして、報道、スポーツ、バラエティなど多岐にわたる番組を担当してきた大木優紀さん（45歳）。
40歳を超えてから、スタートアップ企業「令和トラベル」に転職。現在は旅行アプリ「NEWT（ニュート）」の広報を担当。さらに2025年10月には、ハワイ子会社「ALOHA7, Inc.」のCEOに就任し、家族とともにハワイへ移住。新たなステージで活躍の場を広げています。
第39回は、AIが普及する中で、自身の中で変化した読書体験とその価値について綴っています。（以下、大木さんの寄稿）
◆「本が読めない」AI時代の読書とは？
みなさんは、最近読書をしていますか？
恥ずかしながら、私はあまり本を読んでいません。このところ、読書の時間がめっきり減ってしまいました。
その代わりに増えたのは、スマホのスクリーンタイム。気づけば、ちょっとした隙間時間も、ついスマホを開いてしまうんですよね。SNSを眺めたり、ニュースを読んだり。気づけば、読書の時間はすっかりスマホに置き換わってしまいました。
もともと私は本が好きでした。とはいえ、ただのミーハーな読書家。いわゆる書店で平積みされている話題作や流行りの小説を読むタイプ。
ところが最近、AIの普及もあってでしょうか。本との向き合い方が、以前とは少し変わってきた気がしています。
今日は、そんな「AI時代の読書」について、少し書いてみたいと思います。
◆小説は、もうひとつの世界に連れて行ってくれる存在だった
私が読む本といえば、昔から小説が中心でした。
とはいえ、決まったジャンルを読み続けるタイプではありません。面白そうだと思ったものはジャンルを問わず手に取って読んでみて、その作家さんが好きだなと思うと、今度はその人の作品を追いかけていく。
恋愛小説なら、唯川恵さん。歴史ものなら、司馬遼太郎さん。学生の頃から好きで、代表作は一通り読んできました。
こうして名前を挙げてみると、好きな作家がいる程度には本を読んできたのですが、かといって「読書家です」と胸を張れるほど信念のある読み方ではありません。どちらかというと、ただ物語を楽しんでいるタイプの読者です。
小説って、本を開くと、自分の中にもうひとつの世界が立ち上がる気がするんです。
現実世界が辛かったりしんどいことがあっても、「あの物語の続きがある」と思うと救われる。「早く家に帰って続きを読みたい」と思える時間がある。
私にとって小説は、心の支えのような、現実と心のバランスを取ってくれるような存在でした。
ただ、最近はその時間がなかなか取れていません。もうすぐ日本出張を控えているので、「久しぶりに飛行機の中で本でも読もうかな」と思っていたところでした。
とはいえ、今は空の上でも機内Wi-Fiが使えてしまう時代。メールも届くし、動画も見られるし、場合によってはビデオミーティングまでできてしまう。
昔は“読書の時間”だったはずの空の上にも、気づけばスクリーンタイムが入り込んできています。
そう考えると、今の時代「本を読む」という行為そのものが、少し特別なもののように見えてきます。
「ちゃんと本を読んでいる人」という、どこか文化的で知的なイメージ。読書は、いつの間にかそんな“ファッション”のような側面も持つようになってきたのかもしれません。
◆スタートアップ転職後のビジネス書との出会い
もともと小説が好きだったんですが、4年前にスタートアップ企業である「令和トラベル」に転職をして、それまであまり読んでこなかった「ビジネス書」を読むようになりました。
同僚たちが名著を読んで情報交換をしているのに刺激を受けたり、研修の課題図書にも指定されることがあって、読書習慣が変化していきました。
40歳を超えてから、スタートアップ企業「令和トラベル」に転職。現在は旅行アプリ「NEWT（ニュート）」の広報を担当。さらに2025年10月には、ハワイ子会社「ALOHA7, Inc.」のCEOに就任し、家族とともにハワイへ移住。新たなステージで活躍の場を広げています。
◆「本が読めない」AI時代の読書とは？
みなさんは、最近読書をしていますか？
恥ずかしながら、私はあまり本を読んでいません。このところ、読書の時間がめっきり減ってしまいました。
その代わりに増えたのは、スマホのスクリーンタイム。気づけば、ちょっとした隙間時間も、ついスマホを開いてしまうんですよね。SNSを眺めたり、ニュースを読んだり。気づけば、読書の時間はすっかりスマホに置き換わってしまいました。
もともと私は本が好きでした。とはいえ、ただのミーハーな読書家。いわゆる書店で平積みされている話題作や流行りの小説を読むタイプ。
ところが最近、AIの普及もあってでしょうか。本との向き合い方が、以前とは少し変わってきた気がしています。
今日は、そんな「AI時代の読書」について、少し書いてみたいと思います。
◆小説は、もうひとつの世界に連れて行ってくれる存在だった
私が読む本といえば、昔から小説が中心でした。
とはいえ、決まったジャンルを読み続けるタイプではありません。面白そうだと思ったものはジャンルを問わず手に取って読んでみて、その作家さんが好きだなと思うと、今度はその人の作品を追いかけていく。
恋愛小説なら、唯川恵さん。歴史ものなら、司馬遼太郎さん。学生の頃から好きで、代表作は一通り読んできました。
こうして名前を挙げてみると、好きな作家がいる程度には本を読んできたのですが、かといって「読書家です」と胸を張れるほど信念のある読み方ではありません。どちらかというと、ただ物語を楽しんでいるタイプの読者です。
小説って、本を開くと、自分の中にもうひとつの世界が立ち上がる気がするんです。
現実世界が辛かったりしんどいことがあっても、「あの物語の続きがある」と思うと救われる。「早く家に帰って続きを読みたい」と思える時間がある。
私にとって小説は、心の支えのような、現実と心のバランスを取ってくれるような存在でした。
ただ、最近はその時間がなかなか取れていません。もうすぐ日本出張を控えているので、「久しぶりに飛行機の中で本でも読もうかな」と思っていたところでした。
とはいえ、今は空の上でも機内Wi-Fiが使えてしまう時代。メールも届くし、動画も見られるし、場合によってはビデオミーティングまでできてしまう。
昔は“読書の時間”だったはずの空の上にも、気づけばスクリーンタイムが入り込んできています。
そう考えると、今の時代「本を読む」という行為そのものが、少し特別なもののように見えてきます。
「ちゃんと本を読んでいる人」という、どこか文化的で知的なイメージ。読書は、いつの間にかそんな“ファッション”のような側面も持つようになってきたのかもしれません。
◆スタートアップ転職後のビジネス書との出会い
もともと小説が好きだったんですが、4年前にスタートアップ企業である「令和トラベル」に転職をして、それまであまり読んでこなかった「ビジネス書」を読むようになりました。
同僚たちが名著を読んで情報交換をしているのに刺激を受けたり、研修の課題図書にも指定されることがあって、読書習慣が変化していきました。