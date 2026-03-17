◇第6回WBC決勝ラウンド 準決勝 ベネズエラ4ー2イタリア（2026年3月16日 ローンデポ・パーク）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているベネズエラは16日（日本時間17日）、準決勝でイタリアを4―2で下し、初の決勝進出を果たした。

1点ビハインドの7回、ベネズエラ打線がイタリア2番手のロレンゼンに襲いかかる。2死一塁からチョウリオの中前打で一、三塁とすると、1番・アクーニャが遊撃内野安打を放ち同点。さらにガルシアが左前へ勝ち越しの適時打を運んだ。猛攻はまだ終わらない。3番のアラエスも中前適時打で続き、4連打で一気に試合をひっくり返した。

投手陣も踏ん張った。2回に先発のモンテロが2点の先制を許したが、小刻みなリレーで追加点を許さない。6回は2死満塁からセルパがアントナチを三振に仕留めてピンチを脱し、雄叫びを上げた。8回はオリックスでプレーするマチャドが3者凡退で抑えた。

今大会は準々決勝で前回優勝の日本代表「侍ジャパン」を撃破。その勢いのまま決勝へ駆け上がった。前回23年の第5回大会は準々決勝で米国を追い詰めながら、8回にターナーに逆転満塁弾を打たれて敗戦。チーム一丸で宿敵が待つリベンジの舞台へたどり着いた。