ABEMAで「AnimeJapan チャンネル」が期間限定オープン
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、世界最大級のアニメの祭典「AnimeJapan 2026」のオフィシャルプロモーションパートナーに３年連続で決定。また、「AJステージ」全50ステージの無料生放送や参加タイトル関連作の無料一挙放送を実施する「AnimeJapan チャンネル」を３月24日（火）より期間限定開設する。
「AnimeJapan」は2014年からスタートした世界最大級のアニメの祭典。13回目の開催となる今年は会場規模を拡大し、東京ビッグサイトにて３月28日（土）、29日（日）に開催。過去最多となる120社以上が出展するほか、アンバサダーには昨年に続き櫻坂46の就任が決定。また、人気アニメ作品や注目の新作アニメより、声優陣をはじめ豪華ゲストが出演する「AJステージ」では、RED・GREEN・BLUE・WHITEの全４ステージで計50ステージを実施予定。さらに進化を遂げる「AnimeJapan 2026」に大きな注目が集まっている。
このたび「ABEMA」が「AnimeJapan 2026」のオフィシャルプロモーションパートナーに決定したとともに、「AnimeJapan チャンネル」の期間限定開設も決定。RED・GREEN・BLUE・WHITEステージチャンネルの４つのチャンネルを開設し、「AJステージ」全50ステージを３月28日（土）、29日（日）の２日間にわたり無料生放送。“ABEMA独占生中継”となる『劇場版 ご注文はうさぎですか？』『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』『あかね噺』など19ステージをはじめ、アニメ「鬼滅の刃」『呪術廻戦』『ONE PIECE』『葬送のフリーレン』などの人気作の特別なステージを全て無料でお届けする。
さらに開催に先駆けて、各チャンネルにて「AnimeJapan 2026」参加タイトル関連作の無料一挙放送も決定。『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』『魔法科高校の劣等生』『無職転生』『陰の実力者になりたくて！』『メダリスト』『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』『正反対な君と僕』の７作品を、３月24日（火）より続々と無料一挙放送する。
(C)AnimeJapan 2026 All Rights Reserved.
「AnimeJapan」は2014年からスタートした世界最大級のアニメの祭典。13回目の開催となる今年は会場規模を拡大し、東京ビッグサイトにて３月28日（土）、29日（日）に開催。過去最多となる120社以上が出展するほか、アンバサダーには昨年に続き櫻坂46の就任が決定。また、人気アニメ作品や注目の新作アニメより、声優陣をはじめ豪華ゲストが出演する「AJステージ」では、RED・GREEN・BLUE・WHITEの全４ステージで計50ステージを実施予定。さらに進化を遂げる「AnimeJapan 2026」に大きな注目が集まっている。
さらに開催に先駆けて、各チャンネルにて「AnimeJapan 2026」参加タイトル関連作の無料一挙放送も決定。『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』『魔法科高校の劣等生』『無職転生』『陰の実力者になりたくて！』『メダリスト』『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』『正反対な君と僕』の７作品を、３月24日（火）より続々と無料一挙放送する。
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