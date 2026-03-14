「King＆Prince」の永瀬廉（27）が13日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。話題のドラマで共演する超人気俳優の凄さを語る場面があった。

永瀬は現在放送中の同局日曜劇場「リブート」で、裏社会に生きる冷酷な実行役を務めている。

MCの笑福亭鶴瓶が同作主演の鈴木亮平について「凝るんですよ、何でも。例えば拳銃の打ち方とかそういうなんでも。これはよう分かっとるからね」と紹介すると、永瀬も「凄かったんですよ」と証言した。

「拳銃と打つとか、（指導役の）先生もいらっしゃるんですけど、先生よりも早く僕にアドバイスをしてくださったりとか」と回顧。「拳銃を打つときの反動。ここまでいくとやりすぎだ、みたいな。だからちょっとこれぐらいっていう細かいディテール、反動のディテールだったり」と説明した。

さらに「同じ1つのシーンで、3、4回打つシーンがあって。それぞれあえて外すみたいな。で、ちょっとずつ狙いを定めていく」こともあったと言い、「僕こうやってずっと同じ体勢で打っていたんですけれど、1回目は軽くポン、2回目ちょっと集中してパン、3回目ちゃんと構えてみたいな。そういう所作みたいなものを。段階とか所作みたいなものも全部亮平さんが教えてくださって」と振り返った。

「なんか何の人なんやろう、こっちは、みたいな。分からんくなるぐらい。それぐらい忠実にウソなく、リアルなことを教えてくださるので、そこが凄く勉強になりました」としみじみと話した。