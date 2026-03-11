イランがホルムズ海峡に機雷準備か　トランプ氏「撤去しなければ見たことのないレベルの攻撃」

アメリカメディアはイランがホルムズ海峡に機雷を設置する準備を進めている可能性があると報じました。

アメリカのトランプ大統領は機雷が撤去されない場合、「これまで見たことのないレベルの攻撃を行う」と警告しています。

10日、アメリカのCBSニュースは政府関係者の話として、イランがホルムズ海峡に小型船を使って機雷を設置し、重要な航路の混乱を引き起こす準備をしている可能性があると報じました。

イランが保有する機雷の数は公表されていませんが、これまでの推計では約2000から6000個とみられています。

この報道を受け、トランプ大統領は10日、SNSで「もしイランが機雷を設置しているのであれば、直ちに撤去することを求める。撤去されない場合、これまで見たことのないレベルの軍事的措置に直面する」と警告しました。

また、その後の投稿で、機雷設置に関与しているとみられる船のうち10隻を破壊したと主張しました。

こうした中、アメリカ国防総省は10日、イランとの軍事作戦でこれまでに約140人のアメリカ軍関係者が負傷し、このうち8人が重傷だと明らかにしました。