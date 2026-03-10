20得点でも吹く逆風…トンネルを抜けた上田綺世に向けられる厳しい視線「2ゴールだけで帳消しにはできない」

上田に約3か月ぶりのゴールが生まれた(C)Getty Images

日本人ストライカーがようやく長いトンネルを抜けた。

オランダエールディビジ第26節でフェイエノールトの上田綺世がアウェーのNACブレダ戦で2ゴールを決め、シーズンでの得点数を20に伸ばした。上田にとっては昨年12月以来となるゴールであり、得点ランキングトップの座を確かなものにする、見事なパフォーマンスを披露した。

【動画】上田綺世がついに…昨年12月以来のゴール！ブレダ戦で決めた豪快ヘッドを見る

19分、右コーナーキックのボールにファーサイドで反応した上田は、相手ディフェンスとの競り合いから飛び込むような体勢で頭で合わせネットを揺らした。実にリーグ戦9試合ぶりのゴールで先制点をもたらした。その後、両チーム得点の奪い合いとなり、2-3で迎えた52分、またも上田が味方からのクロスをヘディングで押し込み、この試合2点目。今度は同点に追いつく貴重なゴールとなった。

試合は3-3の引き分けに終わり、チームは勝利こそならなかったものの、上田の久々のゴールは現地でも大きなニュースとして報じられている。

スポーツサイト『ESPN』オランダ版では、「ウエダにとってこのゴールは大きな意味を持つ。今年に入っての初ゴールであり、これで得点から遠ざかっていた期間にも終止符が打たれた」と賛辞を並べており、「ウエダは長く待ち続けた2026年初ゴールの後、このブレダの試合でもう1点を追加した。これが今季20ゴール目となった」として、複数得点を称えている。