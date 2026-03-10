赤ちゃんがベビィマリオに　スタジオアリスの「スーパーマリオ撮影」に新衣装登場

株式会社スタジオアリスが2023年より展開している人気の「スーパーマリオ撮影」に、小さな子ども向け商品シリーズ「マイマリオ」デザインの赤ちゃん衣装と専用背景が新たに追加。2026年3月9日より撮影がスタートしました。

■ 新衣装で「ベビィマリオ」「ベビィルイージ」「キノピオ」になりきれる

今回新たに追加された衣装は、「ベビィマリオ」「ベビィルイージ」「キノピオ」の3種類。マリオのトレードマークである帽子や、キノピオの可愛らしい頭の模様など、キャラクターの特徴がぎゅっと詰まったデザインです。

撮影用の専用背景には、マリオのキャラクターをテーマにした小さな子ども向けシリーズ「マイマリオ」のデザインを採用。

雲の上にいるようなふわふわとした空間に、空の色をイメージしたパステルカラーのグラデーションが淡く溶け合うようなトーンで仕上げられています。赤ちゃんの柔らかさや可愛らしさをより一層際立たせ、まるでスーパーマリオのゲームの世界に入り込んだかのような、温かみのある写真を残すことができます。

■ アクリルスタンドや限定マグネットシートも登場

新しい衣装や背景での撮影開始に伴い、オリジナルフォトアイテムの販売もスタート。人気の「アクリルスタンドミニ」にマイマリオデザインが新登場し、アクリル素材ならではのクリアな質感を生かした、赤ちゃんらしい柔らかなデザインに仕上がっています。

さらに、マイマリオデザインの仲間入りを記念した「スーパーマリオ撮影キャンペーン」も、2026年3月9日から5月31日までの期間限定で開催されます。期間中にスーパーマリオ撮影をして写真を購入、または関連商品を購入した方を対象に、「マイマリオデザイン限定フォトマグネットシート（1カット）」がプレゼントされるとのことです。

赤ちゃんの時期にしか着られない「ベビィ」たちのキュートな衣装と、パステルカラーの優しい世界観。ハーフバースデーやお誕生日など、記念撮影における新たな選択肢のひとつとなりそうです。

（C）Nintendo

