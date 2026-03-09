『銀魂』1位は坂田銀時 入プレ争奪戦キャラクター選挙結果発表 完全新作映画新情報解禁
アニメ『銀魂』の完全新作映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』（公開中）の入場者プレゼント争奪戦キャラクター選挙の最終結果上位5人が発表され、主人公・坂田銀時が1位に輝いた。あわせて、今作の新情報が発表。入場者特典第5弾としてアニメ原画を使用した「アニメ原画ステッカー 弍」が13日より1周間限定配布され、12日開催の「みんなで大炎上！『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』ツッコミ&応援上映」へ向けた指南動画が解禁された。
【画像】血まみれの銀時に笑顔の神威、激シブな阿伏兎…入場者特典第5弾
「入プレ争奪戦キャラクター選挙」は、昨年12月より始動し、投票結果によって選出された上位5人のキャラクターが「超限定キャラクターフィルム風シール」として配布される全銀魂ファン参加型の唯一の入場者特典連動企画。それぞれの選挙ポスター風の劇場バナーは、全国の劇場（※一部劇場を除く）で掲出され、総勢13人の総選挙を開始、各キャラクターたちの所信表明と選挙風ポスターが一挙発表されていた。
1位は銀時。死んだ魚の目をしながらも堂々の1位を獲得。2位に輝いたのは本作における鳳仙との戦いでも圧倒的な強さを見せた、神楽の兄であり宇宙海賊春雨第七師団団長の神威。不敵な笑みがより恐怖を煽る。3位には本作で新規エピソードとして登場した真選組の土方十四郎。腐った湯バーバでの潜入捜査にも注目。
4位には同じく真選組の沖田総悟がランクイン。土方から副長の座を奪い取ろうとする姿勢は健在。今作では真選組のカッコいいバトルシーンも。最後は吉原桃源郷から月詠が登場。日輪、そして吉原を守る百華の頭領としてのプライドを見せつける。
入場者特典第5弾の「アニメ原画ステッカー 弍」は、クールな表情の桂や大夫に扮した近藤、空を見上げる真選組、血まみれになりながらも笑みを浮かべる銀時、神楽を支える新八、覚醒した神楽に、不敵な笑みを浮かべる神威、そして激シブな阿伏兎が描かれた全8種。ランダム配布で、なくなり次第終了となる。
さらに、12日開催の「みんなで大炎上！『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』ツッコミ&応援上映」指南動画では、土方が心得を伝授している。同日午後6時30分からは東京・新宿ピカデリーにてツッコミ指南付き舞台あいさつが開催。新八役の阪口大助、土方役の中井和哉が登壇する。
『銀魂』は、2003年12月から『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載がスタートした空知英秋氏による漫画が原作。架空の江戸を舞台に「天人」と呼ばれる異星人らによって支配された世界で、何でも屋の坂田銀時とそれを取り巻く人々が織りなすSF時代劇コメディー。
19年6月に完結したコミックスは、累計7300万部を突破する人気作品。06年4月にテレビ東京系でアニメの放送がスタートし、劇場アニメ化、小栗旬主演で実写映画化もされている。
『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の物語の舞台は地下遊郭都市・吉原。“夜王”鳳仙に支配され、光を失ったこの街に足を踏み入れるのは、万事屋の銀時・新八・神楽の3人。原作史上最も熱い珠玉の名エピソード・吉原炎上篇を完全新作アニメとして映画化された。
