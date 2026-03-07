ドラゴンボール「カメハウス」の本格フィギュアセットが登場　「悟空が連れて来たギャル」も立体化

「ドラゴンボール」ファンお馴染みの名舞台、亀仙人の「カメハウス」が精巧なジオラマフィギュアになって登場しました。

株式会社BANDAI SPIRITSは、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」内のショップ「e-BANPRESTO」にて、「ドラゴンボール ワールドコレクタブルフィギュア PREMIUM-カメハウスセット-」の予約受付を2026年3月5日より開始しました。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ 外観だけでなく室内の小物まで カメハウス徹底再現

本商品は、“手のひらサイズの宝物”でおなじみのデフォルメフィギュアシリーズの決定版「ワールドコレクタブルフィギュア（WCF）」仕様で作られたプレミアムなセット。

メインとなる「カメハウス」は全高約22cmという存在感のあるサイズで立体化し、ピンク色の屋根や壁の質感といったアイコニックな外観はもちろんのこと、室内のレイアウトや小物に至るまで細部にこだわって精巧に再現。

付属のフィギュアを実際にハウスの中に配置して遊ぶことができるため、日常のひとコマから印象的なワンシーンまで、自分好みのレイアウトで世界観を作り込むことが可能となっています。

■ チョイスが絶妙すぎる「通好み」な7体のフィギュアたち

本作のポイントはカメハウスだけではありません。付属する7体のミニフィギュア（全高約4〜7cm）のラインナップにも注目です。

「孫悟空A・B」「クリリン」「亀仙人A・B」といった主要キャラクターたちに加え、なんと「悟空が連れて来たギャル」と「人魚」までもが立体化されて同梱されています。

亀仙人の「ピチピチギャルを連れてきたら弟子にしてやる」という条件のもと、純粋無垢な悟空が筋斗雲に乗せて連れてきてしまったあの“大きくて屈強なギャル”と、その後に連れてきた“美しい人魚”。初期ドラゴンボールのドタバタ感あふれる名ギャグシーンを完全再現できる、非常にマニアックで通好みなチョイスとなっています。

本商品はバンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」での限定販売。価格は2万9700円（税込／送料・手数料別途）で、全高約22cmのカメハウス本体と、ミニフィギュア7体がセットになっています。現在予約受付中で、発送は2026年7月を予定しています。

（C）バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026030702.html