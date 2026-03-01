坂東龍汰、3歳で最愛の母を亡くしていた 突然の別れに「忘れることはない」
俳優の坂東龍汰（28）が28日放送の日本テレビ系『アナザースカイ』（毎週土曜 後11：00）にゲスト出演。最愛の母親との別れを語った。
【写真】母との思い出も…自身の原点であるNYを父と旅した坂東龍汰
放送で坂東は生まれ故郷であるアメリカ・ニューヨークへ。父とともに26年ぶりの軌跡をたどる特別な旅に出た。旅路では坂東が産声を上げた病院も訪れたが、家族との思い出を振り返る中、3歳で母親を交通事故で亡くしていたことを明かした。
突然の別れを坂東は「アイデンティティを傷つけられた1番大きい出来事として、いまだに残っているんですよね。身体に」と率直な気持ちを明かし、「もう一生なんじゃないかな。忘れることはないし、それが完全に癒えることっていうのは、たぶんない」と語った。
母を失ったことは自身の中で「ずっと自分を満たしていない」と語る一方、「もっともっと頑張ろう」という気持ちが芽生えるようになったという。そして俳優活動についても「第一歩目の原動力も何かそこから来ていたし、今自分の内側から出てくる原動力に直結している感覚になるんですよね」と母の存在の大きさを語った。
