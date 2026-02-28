楽天モバイルが新たな基地局を2月1〜15日に全国30都道府県70市区町村で設置！JR山手線は主要18駅で5G対応済み、2026年前半に全駅完了予定
楽天モバイルは27日、同社が移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービス（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ）において2023年7月より実施している「Rakuten最強プラン」プロジェクトとして新たに2026年2月1日（日）から2月15日（日）までに全国30都道府県70市区町村で基地局を設置したとお知らせしています。
そのため、楽天回線のみの4Gエリアについてはホームルーターサービス「Rakuten Turbo」で利用できるサービスエリアマップ（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/internet/turbo/area/ ）にて確認できるほか、パートナー（au）回線のサービスエリアマップ（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/area/map_partner.html ）も個別に公開しています。
またすでに紹介しているように楽天モバイルでは「つながりやすさ強化宣言2026」としてトラフィックが集中するエリアなどでの通信品質向上を加速させており、鉄道では東日本旅客鉄道（以下、JR東日本）のJR山手線では2025年12月時点で主要18駅にて5G対応を完了していましたが、新たに2026年2月12日（木）に実施された楽天グループの「2025年度通期及び第4四半期 決算説明会」において残りの駅についても対応を進め、2026年前半全駅完了見込みであることが案内されています。
楽天モバイルでは楽天回線による正式サービス「Rakuten UN-LIMIT」を2020年4月に開始し、楽天回線エリアにおけるデータ通信は使い放題、専用アプリ「Rakuten Link」での音声通話・SMSも無料で月額3,278円（金額はすべて税込）で使え、さらに何度かアップグレードされて2023年6月から新料金プランのRakuten最強プランに刷新し、パートナー（au）回線エリアも含めて3GB以下なら月額1,078円、20GB以下なら月額2,178円、使い放題で月額3,278円となっています。
なお、Rakuten Linkでの音声通話・SMSはカウントフリーとなっているほか、Rakuten Linkは2023年8月にパソコン（PC）向けデスクトップ版も提供開始されました。また公式メールサービス「楽メール」も提供されています。そんなRakuten最強プランの提供開始に合わせてサービスエリアマップが更新され、Rakuten最強プランでは楽天回線だけでなくau回線でも同じ料金となることに伴い、4Gエリアについては楽天回線とau回線の合算表示となっています。
一方、2023年7月より新たに快適な通信環境を提供するために「Rakuten最強プラン」プロジェクトに取り組んでおり、全国各地の楽天モバイル基地局設置情報が市町村単位で公開されて確認可能で、一時は月1回の更新になったりもしていましたが、最近は再び月2回のペースに戻っており、今回は2026年2月1〜15日に全国30都道府県70市区町村で新たな基地局が設置されたとのことです。
またネットワークについてはつながりやすさ強化宣言2026としてNo.1キャリアを見据えた安定品質のネットワークを実現すべく設備投資を再び増加させてトラフィックが集中するエリアなどでの通信品質向上を加速させており、鉄道ではJR東日本のJR山手線において2025年12月時点で主要18駅（新大久保駅、高田馬場駅、目白駅、大塚駅、巣鴨駅、駒込駅、田端駅、西日暮里駅、鶯谷駅、御徒町駅、神田駅、有楽町駅、田町駅、高輪ゲートウェイ駅、五反田駅、目黒駅、恵比寿駅、原宿駅）にて5G対応を完了していますが、新たに残りの駅についても2026年前半にも5G対応を完了する見込みだということです。
