5年間で4人出産したシンママに長女も「性欲強すぎる」 30代でおばあちゃん”になった女性たちの衝撃人生
ABEMAのバラエティー番組『愛のハイエナ』(毎週火曜 後11：00)の#7が17日に放送され、3児の母でタレントの小森純が、“30代でおばあちゃんになる”という衝撃的な人生を歩む女性たちを直撃取材した。
【映像】純白の特攻服…暴走族総長だった元彼の写真も大公開
38歳で5人の娘を持つシングルマザーでありながら、すでに孫がいるという大阪在住のえりなさんは、高校2年生の時に地元の暴走族総長だった1歳年上の彼氏との間に長女を妊娠。妊娠発覚後、音信不通になった彼氏が少年院送致されるなど波乱の展開を経ながらも、長女が1歳頃に戻ってきた彼氏と復縁。「一緒にはいたけど、籍を入れられるような状況ではなかった」と彼とは未婚のまま5年間で4人の娘を出産したと語る。
「やり直す気はなかったけど、結構真っ直ぐタイプなので…」と語るえりなさんの愛の歴史と、5年間で4人出産という驚異的なペースに、小森は驚きのあまり「性欲強いんだね」と思わずツッコミ。えりなさんの長女（20歳）も「強すぎる」と深く頷く場面もあり、えりなさんと子どもたちのオープンな親子関係に、スタジオでは笑いと尊敬の声が上がった。
そして、4人の娘を女手一つで育てていたえりなさんは、その後キャバクラのお客さんとして出会った経営者の男性と結婚。5人目の娘も誕生し、順風満帆な日々を送っていたえりなさんでしたが、まさかの試練が待ち受けていて...。そんなえりなさんは現在20歳の長女が第一子を出産したことで、38歳でおばあちゃんに。
数々の困難に直面しながらも、たくましく娘たちを育てるえりなさんの生き様に、スタジオMC陣も「すごいな」「めっちゃええやん」と感動の展開となった。
番組後半では、沖縄を舞台に、整形を経験した女性たちが本気で恋人を探す恋愛企画「シリコンズ・ラブ」第3弾を放送した。
