辻ちゃん長女・希空（のあ）、手作りバレンタインスイーツに称賛の声相次ぐ「クオリティ高すぎ」「センス抜群」
【モデルプレス＝2026/02/15】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が2月14日、自身のInstagramを更新。手作りのバレンタインスイーツを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】18歳辻ちゃん長女「クオリティ高すぎ」と話題の手作りお菓子
◆希空、手作りバレンタインスイーツ公開
希空は「HappyValentine」「今年も沢山作った」とコメントし、手作りのバレンタインスイーツを披露。「＃ガトーショコラ」「＃マカロン」「＃ミルフィーユ」「＃クッキーシュー」とハッシュタグを添え、ピンクのマカロンや苺とクリームでデコレーションされたミルフィーユなど、見た目にも華やかで可愛らしいスイーツが、6つの箱に美しく詰められた写真を投稿した。
◆希空の投稿に反響
この投稿には「クオリティ高すぎて感動」「センス抜群」「全部美味しそう」「箱詰めまで完璧」「色合いもデコレーションも可愛すぎる」「もらった人は泣いて喜ぶと思う」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】