·à¾ì¥·¥êー¥º¡ÚÂè1Éô¡Û¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹ ÌÜ³Ð¤á¤ë¿ÀÈë¡ÃÆÃÊó±ÇÁü
¥¢¥Ë¥á¡Ö¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹¡×¤Î·à¾ì¥·¥êー¥ºÂè1Éô¡Ö¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹ ÌÜ³Ð¤á¤ë¿ÀÈë¡×¤Î¸ø³«»þ´ü¤¬¡¢2026Ç¯½©¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¤ÆÆÃÊó±ÇÁü¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¾ðÊó¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹ ÌÜ³Ð¤á¤ë¿ÀÈë¡×¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¸¶ºî¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬2,200ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËTV¥¢¥Ë¥á¤¬Âè2´ü¤Þ¤Ç¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï·à¾ì¥¢¥Ë¥á²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¡£2025Ç¯8·î¤Ë·à¾ì¥·¥êー¥º¥¢¥Ë¥á²½¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¡¢TV¥·¥êー¥º¤«¤é°ú¤Â³¤¡¢¥¥Í¥Þ¥·¥È¥é¥¹¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¥¥ã¥¹¥È¤Ï¥ê¥³Ìò¤¬ÉÙÅÄÈþÍ«¡¢¥ì¥°Ìò¤¬°ËÀ¥çýè½Ìé¡¢¥Ê¥Ê¥ÁÌò¤¬°æß·»í¿¥¡¢¥Õ¥¡¥×¥¿Ìò¤¬µ×ÌîÈþºé¡£´ÆÆÄ¤Ï¾®ÅçÀµ¹¬¡¢µÓËÜ¤ÏÁÒÅÄ±ÑÇ·¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¹õÅÄ·ë²Ö¡¢²«À¥ÏÂºÈ(ProductionI.G)¡¢²»³Ú¤ÏKevin Penkin¡£¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¶ù¡¹¤Þ¤ÇÃµº÷¤µ¤ì¤Ä¤¯¤·¤¿À¤³¦¤Ë¡¢Í£°ì»Ä¤µ¤ì¤¿Èë¶¤ÎÂç·ê¡Ø¥¢¥Ó¥¹¡Ù¡£
¤É¤³¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤È¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¿¼¤¯µðÂç¤Ê¤½¤Î½Ä·ê¤Ë¤Ï¡¢´ñÌ¯´ñ²ø¤ÊÀ¸Êª¤¿¤Á¤¬À¸Â©¤·¡¢º£¤Î¿ÍÎà¤Ç¤Ïºî¤ê¤¨¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê°äÊª¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¢¥Ó¥¹¡×¤ÎÉÔ²Ä»×µÄ¤ËËþ¤Á¤¿»Ñ¤Ï¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¡¢ËÁ¸±¤Ø¤È¶î¤êÎ©¤Æ¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤Æ´öÅÙ¤âÂç·ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ëËÁ¸±¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¼¡Âè¤Ë¡ØÃµ·¢²È¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥¢¥Ó¥¹¤Î±ï¤ËÃÛ¤«¤ì¤¿³¹¡Ø¥ªー¥¹¡Ù¤ËÊë¤é¤¹¸É»ù¤Î¥ê¥³¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«Êì¤Î¤è¤¦¤Ê°ÎÂç¤ÊÃµ·¢²È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¢¥Ó¥¹¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢Êì¡¦¥é¥¤¥¶¤ÎÇòÅ«¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥¢¥Ó¥¹¤Î±ü¿¼¤¯¤ØÀø¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¥ê¥³¡£¥ê¥³¤Ë½¦¤ï¤ì¤¿µ²±ÁÓ¼º¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥ì¥°¤â¼«Ê¬¤Îµ²±¤òÃµ¤·¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
¿¼³¦»ÍÁØ¤ÇÌÔ½Ã¥¿¥Þ¥¦¥¬¥Á¤ÎÆÇ¤Ë¶ì¤·¤à¥ê¥³¡£¥ê¥³¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀ®¤ì²Ì¤Æ¤Î¥Ê¥Ê¥Á¤À¤Ã¤¿¡£¥Ê¥Ê¥Á¤òÃç´Ö¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ü¥ó¥É¥ë¥É¤ÎÂÔ¤Ä¿¼³¦¸ÞÁØ¤Ø¤È»°¿Í¤ÏËÁ¸±¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿¥×¥ë¥·¥å¥«¤ÈÌ¾¾è¤ë½÷¤Î»Ò¤Ï¡¢¥Ü¥ó¥É¥ë¥É¤Ë°é¤Æ¤é¤ì³°³¦¤òÃÎ¤é¤º¤Ë¤¤¤¿¡£
¥ê¥³¤ÎËÁ¸±ÏÃ¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê°ì½ï¤ËËÁ¸±¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È´ê¤¦¤¬¡¢¤¢¤¨¤Ê¤¯¥Ü¥ó¥É¥ë¥É¤Î¼Â¸³¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥×¥ë¥·¥å¥«¤Ï·Á¤òÊÑ¤¨¥ê¥³¤ÎÇòÅ«¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÆ±¤Ï¿¼³¦Ï»ÁØ¡Ö´Ô¤é¤º¤ÎÅÔ¡×¤Ø¤È¿Ê¤à¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢À®¤ì²Ì¤Æ¤¬ÆÈ¼«¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ®¤ì²Ì¤Æ¤ÎÂ¼¡×¤È¡¢É±¡¦¥Õ¥¡¥×¥¿¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥×¥¿¤Î¡Ö´ê¤¤¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ²òÊü¤µ¤ì¤¿Â¼¤ÏÊø²õ¤·¡¢¥ê¥³¤¿¤Á¤Ï¥Õ¥¡¥×¥¿¤òÍ¶¤¤¡¢¿¼³¦¼·ÁØ¤Ø¤È¿Ê¤à¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£