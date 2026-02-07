人間は、「記録のない時代」の出来事にどこまで迫れるか…気候変動の痕跡を年縞データから読み取る「最新研究」の全貌

今日の異常気象は、近い将来の気候が暴れ出す予兆ではないか--

過去の膨大なデータや研究成果からそのような仮説を経て、大規模で広範な調査を始めた学者のグループがある。プロジェクトに集まった7名の研究リーダー各自の武器とターゲットに迫る。

本記事では、〈過去の地球では「異常気象」こそが「通常」だった…福井県にある「奇跡的な湖」から「暴れる気候」の正体を探り、危機に備える「壮大な計画」〉に引き続き、年縞データとPIMSによる年代測定の進化から、暴れる気候と古代人類の関係にどこまで迫れるのかを詳しく見ていく。（文/緑慎也・協力/福井県年縞博物館）

新兵器で歴史の誤差を一桁小さくしたい

僕は、年代測定のインフラ整備屋──年代学者の大森貴之（東京大学総合研究博物館特任研究員）は自らの役割をそう位置づける。自分で未知の現象を発見したり、新たな理論を出したりすることを目指してはいない。その代わり、歴史の物差しの精度を極限まで高めたいのだという。

「暴れる気候」プロジェクトでは、国内外の年縞や、考古学班の研究者が集めた土器や植物などの試料を分析する。水月湖の年縞データはすでに高精度だ。しかし大森は「誤差をさらに一桁小さくしたい」と意気込む。

水月湖の年縞の再分析に用いるのが、AMS（加速器質量分析・写真）。針の先ほどのごく微量（マイクログラム単位）の炭素から年代を測定する手法だ。特に数万年前の古い試料を正確に測りたい場合に威力を発揮する。弥生時代の幕開けを500年遡らせ、紀元前1000年頃としたのも、九州北部に上陸した水田稲作の技術が日本列島を北上し、東北まで広がるのに500年もかかったことを突き止めたのもAMSの成果である。

ただし、これほど高性能の機器にも改良すべき点は残されている。試料をAMSにセットするための調整に数日を要することもあり、測定できる点数も2週間で最大40点ほどに制限される。こうした課題を一気に解消する「秘密兵器」が大森の新たな武器に加わる。

その名はPIMS（陽イオン質量分析）。大森は2019年に英グラスゴー大学で開発中のPIMSの試作機に触れる幸運を得た。試料の前処理にわずか3分、測定が終わるまでは30分だった。この装置ならば年間で数万点と、実にAMSの10倍以上の量の測定が可能になる。測定する試料の点数が10倍に増えれば、研究の解像度は格段に上がる。だから誤差を一桁小さくできるというわけだ。

PIMSは、考古学に革命を引き起こすと大森は確信している。年代測定は遺跡発掘調査などの最後に行う作業というのが従来の常識だった。だがPIMSを使えば調査と測定を同時に進められる。発掘現場で年代を確かめながら次の一手を考える。そんな革新的な研究の進め方が可能になるのだ。

年代の誤差が数十年から十数年、あるいは数年単位まで小さくなると、考古学は一変する。暴れる気候が古代の集落を崩壊に追い込んだのか、あるいは戦争でダメージを受けていたところに追い討ちをかけたのかといった順序関係の解像度を上げることができる。縄文時代や弥生時代など文字がなかった、それゆえに記録のない時代の出来事もまるで現代の出来事のように語れるようになるかもしれない。

PIMSが大森のラボに導入されるのは2026年度終わり頃の予定だ。開発元企業にはくれぐれも遅延しないように釘を刺しているという。導入されたら「巻いていく」。年代測定のインフラ整備屋の腕が鳴る。

古代の「人間と気候の関係」にどこまで迫れるか

年縞は水月湖の専売特許というわけではない。世界には1年ごとに積み重なる縞模様の土が採れる湖がいくつかある。

中米グアテマラのペテシュバトゥン湖（ペテ湖）の湖底に静かに眠る年縞はその一つ。ここの年縞には際立った特徴がある。縞1枚が分厚いのだ。1年間に積もる水月湖の年縞の厚さが平均1ミリなのに対し、ペテ湖の場合、なんと1センチ。縞のコントラストも明瞭だ。熱帯特有の雨期と乾期のおかげで雨期にはプランクトンの死骸などが含まれる黒っぽい層が作られ、乾期には石灰質の白っぽい層が作られるからだ。

もう一つの特徴は、ペテ湖が、あのマヤ文明の都市遺跡の周辺に位置しているおかげで、その年縞から得られるデータと、考古学的に豊富な証拠を突き合わせられること。

そのペテ湖で2025年1月から3月にかけて湖底の掘削が行われた。採れた年縞の長さは合計約30メートル。時間に換算すると約2000年分の記録に相当し、紀元前まで遡ることができる。7万年分の水月湖の年縞に比べれば短いが、マヤ文明の古典期から後古典期にかけての繁栄と衰退の時期はほぼ網羅される。年縞1枚が厚いため、往時のマヤ文明の様子を知る絶好の試料となる。

掘削調査を率いた北場育子（立命館大学古気候学研究センター副センター長）が注目するのはこの年縞に含まれる「元素」だ。たとえばチタンは降水量の指標となる。もともと湖には存在せず、雨で洗い流され、運ばれてくる元素だからだ。その他、鉄、カルシウムも、その周辺のその時々の湿潤や乾燥の程度を推し量る指標になる。

元素を調べるのに用いるのが蛍光X線分析装置。細長く切り出した地層をセットし、数十ミクロンずつスキャンして、含有元素を検出していく。仮に40ミクロンずつスキャンしたとすると、1年1センチの年縞を250分割できる。約1・5日に1点ずつ、その日に雨が降ったか乾燥していたかなどを表す貴重なデータが得られる。湖の周辺でマヤの古代都市が栄えていた時代には年に3センチほど堆積するといい、その場合、1日よりも細かく刻んだデータが得られる。

年縞に含まれる元素から分かるのは気候変動の記録だけではない。北場らのチームは以前、メキシコのサン・クラウディオ湖からも年縞を掘削し、窒素の同位体分析を行ったところ、自然界では少ない窒素15が多めに含まれる部分が見つかり、さらに紀元後約900年に消えて現在に至っている事実が判明した。示唆するのは周辺にあったマヤ人の集落が放棄された可能性だ。食物連鎖によって濃縮される窒素15は、食物連鎖の上位の動物、すなわち人の排泄物（人糞）に多く含まれるからだ。この結果を見たとき「ゾクゾクした」と北場は語る。遺跡と違って湖の地層から人間の存在が直接感じられることはほとんどない。しかし「排泄物の痕跡は、過去に人が確かにそこに暮らしたことを物語っている」。

予想を裏切る発見が研究のモチベーションだという。ペテ湖の年縞の分析から、地球が寒冷化した時期にも気候が暴れていた兆候を見出した。「温暖化だけに注目していては暴れる気候の本質を見逃してしまうかもしれない」と静かに警鐘を鳴らす。

