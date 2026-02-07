勝てない豊昇龍に「相撲の神様」は微笑むか…合理性を求めるアスリート気質と、安青錦が漂わせる伝統への親和性から読み解く”大相撲新三強時代”の行方

「M−1」で気になったワンシーン

豊昇龍は横綱になってから、優勝していない。

令和5年7月場所、関脇のときに12勝で優勝して場所後に大関に昇進した。

令和7年1月場所、大関で12勝で優勝して場所後に横綱に昇進した。

優勝はその2回、それから6場所、優勝していない。優勝して場所後に昇進、という機会はもうないから、どうなるのだろう。

豊昇龍は昨年末の「M−1」に登場していた。

2025年の「M−1グランプリ」の「笑神籤（えみくじ）」のプレゼンターとして登場した。ファイナリストの出場順を引く係である。三人目として出てきて最後の3組の籤を引いた。

そのときの気になったことがある。

8番籤（ドンデコルテ）を引いて、9番籤（豪快キャプテン）を引いた。残るはママタルトだけであった。10番籤を引く前、CMのあいだに、どうも司会の今田耕司に「べつに引かなくてもいいじゃん」と豊昇龍は言ったらしい。

本番で、今田耕司が豊昇龍におみくじ箱を渡しながら、「豊昇龍関、引いてください……引かなくていいじゃんとか、言わないでください……引くんです」と叱るように言っていた。豊昇龍は苦笑しつつ、文句も言わず、籤を引いて、ママタルトです、と発表していた。

いろんなことを考えさせられるシーンであった。この人は、相撲をかなり「格闘技より」で考えているのだろうな、とあらためておもった。

この人の身体能力は、すごい。からだが崩れかけたところで、相撲用語で言ういわゆる「体（たい）がなくなりそうなところ」からの粘りが凄い。倒れかけても、手で、足で、腰で、何とか勝利を勝ち取ろうとしてもがいて、それで実際に相手の動きを制しぎりぎり勝つ、というシーンを何度も見ている。すごい能力だ、とつくづく感じる。

スポーツマンとして能力は抜群なのだろう。そういう相撲は見ていて楽しい。

相撲は「見世物」興行の要素が強かった

相撲は、競技としては格闘技の部分が多くを占めるが、でもそれだけではない。

相撲興行は、天明寛政期のころ、つまり大河『べらぼう』の時代、興行として大成功して、そのまま「興行」としてうまく二百五十年間を切り抜けてきている。

もともとはかなり「見世物」興行の要素が強かった。それはわりと近年まで「五尺七寸以上でなければ力士としない」という規定があったころからもわかる。（五尺七寸は173cm、平成24年までそれが制限だった）

「人間とはおもえないすげえ大きい人を見せる」興行でもあったのだ。この時代の「看板大関」の事績からもよくわかる。

「興行」要素は天明寛政のころから、この世界にとってもっとも大事で、それは平成令和でも変わらない。

「興行」は人を集めるためには何だってやる。

「綱を巻かせた大関に土俵入りをさせる」ということを寛政期に考え出す。谷風梶之助と小野川喜三郎が将軍上覧相撲のおり、“横綱”を巻いて登場したとされる。「しめ縄」を力士に巻かせたのだ。目に見えてわかりやすく「神事」を「興行」に取り入れていった。

「大相撲」は「格闘技」以外にも「興行」と「神事」ということが大事で、この三要素のどれが欠けても成り立たない。

「大相撲」から無駄をそぎ取ったら、味気ないものが出来上がるばかりで、それはもう日本人が250年間大好きな「相撲」とは別のものである。

純粋な格闘技として世界を広めようと元横綱が動いたとしても、日本人はあまり興味を抱きにくい。それは協会も同じだろう。

無駄をエンタメ化

そもそも、何故、みんな「髷」を結わなければいけないのか。関取は何故「大銀杏」なのか。

明確に説明できる言葉はない。昔からそうしているから、でしかない。

明治になって文明開化期、多くの日本人がザンギリ頭になったときに、頑として髷姿を守ったのが偉かった。これで相撲は「近代」より以前から続くものというヴィジュアウルを得た。徳川将軍のころからやってますよ、というのが一目瞭然である。

それは「興行」として圧倒的な力を持つ。髪型自由の競技スモウが展開されても、好角家としてはまったく興味を持てない。そのへんの言葉にされない強い土着性は、言葉にしないので、なかなかわからないところだ。

「大相撲」興行は、無駄をエンタメ化している。

「土俵入り」や「仕切り」は最たるものだろう。土俵入りを「神事」に結びつけることで、無駄の言い訳がつく。

神事は無駄ではないかと言いだすと、日本のいろんなことが成り立たなくなり、それこそ「日本システム」そのもの否定につながるので、日本の大人はそういうことを言わないことになっている。

大相撲中継を観ていて、かなり退屈な時間が流れても、そういうものだから、という了解のもとに進んでいく。

子供のころから好きで相撲を見ていると、それが当たり前となる。

そういう経験が幼少期にあるのかどうか、というのがこの世界ではたぶん大事なのだとおもわれる。

豊昇龍は“アスリートタイプ”

相撲世界での「無駄」をもっとも一身に背負っているのは横綱である。

神事に関わることなど、現代社会での「無駄」とおもえることをいろいろと引き受けないといけない。それが横綱の役割りである。

それがこともあろうに、「M−1」でのもっとも神事に近い部分、クジを引くところで、「べつに引かなくてもいいじゃん」と言ってはダメだろう。たとえオンエアされてなくても、司会者にそれを言っちゃあ、おしまいよ、と言わざるをえない。

だから、豊昇龍は、アスリートとして無駄を少なくしたい、とおもっているタイプに見える。大相撲を格闘技だとみているように感じる。

横綱になってもその態度がときどき洩れてくる。まあ、問題にならない程度ならいいのだけど、ちょっと違うな、とおもうときはある。

それと、横綱になって優勝できないのとは、たぶん、関係はない。

でも、これは感情論に近いのだが、安青錦が、相撲の神様に愛されているな、と感じるのに対して、豊昇龍にはそれを感じることが少ない。そこは関係があるような気がしないでもない。

取り口で言うなら、豊昇龍はいまだに「豪快に投げ飛ばして勝ちたい」という気分が抑え切れていないところが、ちょっと乱暴に感じる。そこが格闘家気質であり、横綱らしくはない。俊敏さで切り抜けていく取り口は、とても見ごたえはある。

大の里と安青錦

大の里も令和7年11月場所の休場から、あまり調子が良くないようだ。左肩が悪いらしく、1月場所の中継でも解説者が「左がまったく使えていないですね」と指摘することが再三あった。

大人が子供をあしらっているような、ただ突進して吹っ飛ばすという相撲が、1月場所では（少しはあったが）減ってしまった。あっという間に大横綱へと駆け上がって君臨するのかとおもっていたが、勢いだけではいけなさそうだ。試練のときかもしれない。

この両横綱が、あきらかに同時に弱っているタイミングで出てきたのが安青錦である。

めぐりあわせにも強い。関脇で初優勝、新大関で連覇、このまま3月場所で、一気に横綱昇進を決められたらおもしろい。

ただ、安青錦の相撲は少し上位陣に慣れられてきている、という印象があった。

新入幕が昨年の3月場所、上位に上がったのは7月場所で前頭筆頭。そこから3場所、上位陣と当たって11勝、11勝、12勝で今場所を迎えた。

彼の強みは、永遠に続けられるんではないかとおもわせる前傾姿勢にある。低い姿勢で当たって、頭を下げて、いったんその形になると何があっても崩れない。起こそうと突っ張られても、落とそうと引かれても、絶対にその姿勢を保持して、相手が根負けして土俵を割る、というのがパターンであった。

それが1月場所、何回か通じないところがあった。彼の「無敵の前傾姿勢」への対抗策を持ち始めている力士がいた。これまでほど、安々とは勝てないかもしれない。でもそれを何とか乗り切りそうにおもえるのも安青錦である。

3強に割って入れる力士は誰か？

大方の予想では、「大の里、豊昇龍、安青錦」の3強の時代になるのでは、と見られている。みんなまだ若い。

その次は誰か。

次の大関にいまもっとも近いのは霧島だ。3月場所、5月場所と星をあげれば、大関に上がれそうである。ただ大関返り咲きなので、新鮮味はない。

さらに若手となると、まず、義ノ富士。1月場所は前頭筆頭で、両横綱を倒すという金星をあげ、千秋楽で勝ってぎりぎり8勝7敗で勝ち越し。3月は東の筆頭に据え置きかとおもわれるが、地力があるし、華もある。すごく期待している。

王鵬は負け越してしまって、伯桜鵬改め伯乃富士も負けが混んだところで足の負傷で休場となった。伯乃富士は、以前も肩の怪我で幕下まで落ちたことがあって、怪我がちなところがとても心配である。

藤ノ川と熱海富士もいい。けど、この2人は、上位に上がってどこまで踏ん張れるのか、ちょっとわからないところがある。

今年もあと5場所、見どころがたくさんである。

