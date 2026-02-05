「JFLの門番」と呼ばれるHonda FCが、工事中のHonda都田サッカー場を公開

JFLのHonda FCが公式Xを更新し、工事中の本拠地Honda都田サッカー場の写真を公開した。

「ついに都田に電光掲示板が！？」「屋根がつく？」と注目を集めている。

Jリーグライセンスを持たないHonda FCだが、2025年シーズンのJFLでは史上最多を更新する11度目の優勝を果たした。「JFLの門番」と呼ばれるその強さをあらためて示した。

そんな同クラブは2月3日に公式Xを更新。「ナンカデキテル」と本拠地都田サッカー場の工事の様子を公開した。

これにファンが即座に反応。「ついに都田に電光掲示板が！？」「都田に屋根がつく？」「屋根は感謝！」「これは何ができるか楽しみ」「さすがアマチュア最強クラブ」「4月のお披露目が楽しみです」といったコメントが寄せられた。

都田サッカー場は収容人数約2500人。これまで電光掲示板はなく、雨をしのげる屋根もメインスタンドの一部にしかなかった。2026年シーズンの特別大会「2026 JFL CUP」におけるホーム開幕戦は4月4日の第3節ヴェルスパ大分戦となる。（FOOTBALL ZONE編集部）