コーエーテクモ、バレンタインデー・ホワイトデーの”贈り物”辞退【全文】
コーエーテクモは30日、公式サイトを更新。「バレンタインデー、ホワイトデーの贈り物 辞退について」と題した声明を発表した。
【画像】丁重に…コーエーテクモ、バレンタインデー・ホワイトデーの”贈り物”辞退
サイトでは「いつも当社、および当社作品を応援いただきありがとうございます。また、日ごろ皆様から当社スタッフや作品に登場するキャラクターに贈り物をいただくことがございます。とてもありがたく、あらためて感謝いたします」と紹介。
続けて「なお、受け取り対応が難しい点や安全への影響を考慮し、本年もバレンタイン・ホワイトデーにつきまして皆様からの贈り物を辞退させていただきます。ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします」と呼びかけている。
■声明全文
いつも当社、および当社作品を応援いただきありがとうございます。また、日ごろ皆様から当社スタッフや作品に登場するキャラクターに贈り物をいただくことがございます。
とてもありがたく、あらためて感謝いたします。
なお、受け取り対応が難しい点や安全への影響を考慮し、本年もバレンタイン・ホワイトデーにつきまして皆様からの贈り物を辞退させていただきます。ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
今後も当社コーポレートスローガン「Level up your happiness」のもと、お楽しみいただけるコンテンツをお届けできるよう、社員一同努めてまいります。
よろしくお願いいたします。
【画像】丁重に…コーエーテクモ、バレンタインデー・ホワイトデーの”贈り物”辞退
サイトでは「いつも当社、および当社作品を応援いただきありがとうございます。また、日ごろ皆様から当社スタッフや作品に登場するキャラクターに贈り物をいただくことがございます。とてもありがたく、あらためて感謝いたします」と紹介。
続けて「なお、受け取り対応が難しい点や安全への影響を考慮し、本年もバレンタイン・ホワイトデーにつきまして皆様からの贈り物を辞退させていただきます。ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします」と呼びかけている。
いつも当社、および当社作品を応援いただきありがとうございます。また、日ごろ皆様から当社スタッフや作品に登場するキャラクターに贈り物をいただくことがございます。
とてもありがたく、あらためて感謝いたします。
なお、受け取り対応が難しい点や安全への影響を考慮し、本年もバレンタイン・ホワイトデーにつきまして皆様からの贈り物を辞退させていただきます。ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
今後も当社コーポレートスローガン「Level up your happiness」のもと、お楽しみいただけるコンテンツをお届けできるよう、社員一同努めてまいります。
よろしくお願いいたします。