コーエーテクモ、バレンタインデー・ホワイトデーの”贈り物”辞退

　コーエーテクモは30日、公式サイトを更新。「バレンタインデーホワイトデーの贈り物 辞退について」と題した声明を発表した。

　サイトでは「いつも当社、および当社作品を応援いただきありがとうございます。また、日ごろ皆様から当社スタッフや作品に登場するキャラクターに贈り物をいただくことがございます。とてもありがたく、あらためて感謝いたします」と紹介。

　続けて「なお、受け取り対応が難しい点や安全への影響を考慮し、本年もバレンタイン・ホワイトデーにつきまして皆様からの贈り物を辞退させていただきます。ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします」と呼びかけている。

■声明全文
いつも当社、および当社作品を応援いただきありがとうございます。また、日ごろ皆様から当社スタッフや作品に登場するキャラクターに贈り物をいただくことがございます。
とてもありがたく、あらためて感謝いたします。

なお、受け取り対応が難しい点や安全への影響を考慮し、本年もバレンタイン・ホワイトデーにつきまして皆様からの贈り物を辞退させていただきます。ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

今後も当社コーポレートスローガン「Level up your happiness」のもと、お楽しみいただけるコンテンツをお届けできるよう、社員一同努めてまいります。
よろしくお願いいたします。