AI¥Ö¡¼¥à¤Ç¡Ö.ai¡×¥É¥á¥¤¥ó¤ÎÅÐÏ¿¿ô¤¬100Ëü·ï¤òÆÍÇË¡¢¥É¥á¥¤¥ó¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¥¢¥ó¥®¥é¤Ï1Ç¯´Ö¤Ç100²¯±ß°Ê¾å¤ò²Ô¤¤¤À²ÄÇ½À¤¢¤ê
AI¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¡Ö.ai¡×¥É¥á¥¤¥ó¤ÎÅÐÏ¿¿ô¤ÏAI´ØÏ¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¿¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥á¥¤¥ó¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹ÎÎ¥¢¥ó¥®¥é¤Ç¡¢2025Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¤À¤±¤Ç100²¯±ß°Ê¾å¤ò²Ô¤¤¤À²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
There are now more than 1 million ¡È.ai¡É websites, contributing an estimated $70 million to Anguilla¡Çs government revenue last year - Sherwood
¡Ö.ai¡×¥É¥á¥¤¥ó¤Ï¹ñ¤äÃÏ°è¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¹ñÊÌ¥³¡¼¥É¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¥É¥á¥¤¥ó(ccTLD)¤È¤·¤Æ¥¤¥®¥ê¥¹¤Î³¤³°ÎÎÅÚ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥®¥é¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÍ»¡¦Ê¸²½·Ï¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò°·¤¦Sherwood¤Ï¥É¥á¥¤¥óÅý·×¥µ¥¤¥È¡ÖDomain Name Stat¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë2026Ç¯1·î¾å½Ü¤Ë¡Ö.ai¡×¥É¥á¥¤¥ó¤ÎÅÐÏ¿¿ô¤¬100Ëü·ï¤òÆÍÇË¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£²¼¤Î¥°¥é¥Õ¤Ï²£¼´¤¬Ç¯¡¢½Ä¼´¤¬¡Ö.ai¡×¥É¥á¥¤¥ó¤ÎÅÐÏ¿¿ô¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö.ai¡×¥É¥á¥¤¥ó¤ÎÅÐÏ¿¿ôÁý²Ã¤ÈAI¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ï¶¯¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢2022Ç¯Ëö¤ÎChatGPTÅÐ¾ì°Ê¹ß¤Ï¡ÖAI¤Ã¤Ý¤µ¡×¤ò·Ç¤²¤¿¤¤´ë¶È¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¡Ö.ai¡×¥É¥á¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥ó¥®¥é¤Ï2023Ç¯¤Ë¡Ö.ai¡×¥É¥á¥¤¥óÅÐÏ¿¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ8700ËüÅì¥«¥ê¥Ö¡¦¥É¥ë(Ìó45²¯±ß)¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢À¯ÉÜºÐÆþ¤Î2³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥®¥éÀ¯ÉÜ¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë(PDF¥Õ¥¡¥¤¥ë)2026Ç¯ÅÙÍ½»»±éÀâ¤Ç¤â¡¢¥É¥á¥¤¥ó¼ýÆþ¤¬ºâÀ¯¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½»»±éÀâ¤Ç¤ÏÈó²ÝÀÇ¼ýÆþ¤¬Åö½é¤ÎÍ½»»¤ò40¡ó°Ê¾å¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Èó²ÝÀÇ¼ýÆþ¤ÎÃæ³Ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖÊªÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÈÎÇä¼ýÆþ¡×¤¬2025Ç¯²ñ·×Ç¯ÅÙËö¤Ë¤Ï2²¯6052ËüÅì¥«¥ê¥Ö¡¦¥É¥ë(Ìó144²¯±ß)¤ËÃ£¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¡ÖÊªÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÈÎÇä¼ýÆþ¡×¤Ë¤Ï¡Ö.ai¡×¥É¥á¥¤¥ó¤ÎÅÐÏ¿ÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢·øÄ´¤Ê·ë²Ì¤Ë°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë´óÍ¿¤ò¤·¤¿¤ÈÍ½»»±éÀâ¤ËÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Sherwood¤Ï¤³¤ÎÍ½»»±éÀâ¤Î¿ôÃÍ¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢¡Ö.ai¡×¥É¥á¥¤¥ó¤¬2025Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤¿¤Î¤«¤ò»î»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»î»»¤Î·ë²Ì¡¢2023Ç¯»þÅÀ¤Ç¤Ï¥É¥á¥¤¥óÅÐÏ¿ÎÁ¤¬¡ÖÊªÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÈÎÇä¼ýÆþ¡×¤Î¶èÊ¬¤ÎÌó73¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Æ±ÄøÅÙ¤ÎÈæÎ¨¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¿äÄê7000Ëü¥É¥ë(Ìó108²¯±ß)°Ê¾å¤¬¡Ö.ai¡×¥É¥á¥¤¥óÍ³Íè¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥¢¥ó¥®¥é¤Ï2Ç¯Ê¬¤Î¡Ö.ai¡×¥É¥á¥¤¥óÅÐÏ¿ÎÁ¤È¤·¤Æ140¥¢¥á¥ê¥«¥É¥ë(Ìó2Ëü1600±ß)¤ò²Ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Sherwood¤Ë¤è¤ë¤È2Ç¯¸å¤Î¹¹¿·Î¨¤ÏÌó90¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼º¸ú¤·¤¿¡Ö.ai¡×¥É¥á¥¤¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¹â³Û¤Ê¼è°ú¤â¤¢¤ê¡¢¥É¥á¥¤¥óÌ¾¤ÎÇäÇã¤òÃç²ð¤¹¤ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡ÖSedo¡×¤Ç¤Ï¡Öyou.ai¡×¤È¤¤¤¦¥É¥á¥¤¥óÌ¾¤¬70Ëü¥¢¥á¥ê¥«¥É¥ë(Ìó1²¯7900Ëü±ß)¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¤Î¥Ö¡¼¥à¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¡Ö.ai¡×¥É¥á¥¤¥ó¤Î¼ûÍ×¤ÏÂ³¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾Íè¤Î¼ýÆþµ¬ÌÏ¤Ï¥É¥á¥¤¥ó¤Î¹¹¿·Î¨¤ä¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Î³è¶·¡¢AI»Ô¾ì¤Î·Êµ¤Æ°¸þ¤Ë¤âº¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¥¢¥ó¥®¥é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö.ai¡×¥É¥á¥¤¥ó¤Ï¡¢¾®µ¬ÌÏ¤ÊÃÏ°è¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¼ûÍ×¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤ÀÄÁ¤·¤¤¼ýÆþ¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£