現役引退を表明した広島・田中広輔氏が２０日、自身のインスタグラムでカープファンへ感謝のメッセージをつづった。俊足巧打の遊撃手として３連覇に貢献した内野手にファンは「タナキクマルは永久に」など惜別の言葉を送った。

「カープファンの皆さんへ」と題し、「このたび、現役生活に区切りをつける決断をしました。連続試合出場を続けながらグラウンドに立ち続けた日々は、決して一人では乗り越えられませんでした」。２０１５年から１９年６月２０日のロッテ戦まで当時歴代６位となる６３５試合連続フルイニング出場をマーク。「スタンドからの声援が、僕を何度も奮い立たせてくれました。マツダスタジアムで皆さんと共有した時間は、一生の宝物です。本当にありがとうございました」と感謝のメッセージをつづった。

「そして今日、自主トレを手伝いに行ったらまさかのサプライズプレゼントをいただきました。みんな、ありがとう！」と「１２年間おつかれさまでした」と記されたケーキをプレゼントされ、仲間と記念撮影したショットをアップした田中氏。カープファンだけでなく他球団のファンからも惜別メッセージが送られ「タナキクマルは永久に」「ラストゲーム泣きながらコースケー！とずっと叫んでました」「またカープのユニフォームに袖を通す姿を楽しみに待っています」「１番ショート田中広輔 忘れません！！」と書き込まれていた。