年賀はがきの当選番号が決定。SNSでは当選報告も「切手シート2枚当たってた」

日本郵便は、2026年1月19日に、2026（令和8）年用年賀はがきおよび寄付金付お年玉付年賀郵便切手の抽せんを行い、当せん番号を決定しました。

手元の年賀状をチェック！

当せん番号は、以下のとおりです。

【1等（6桁）455756】現金30万円または選べる電子マネーギフト「EJOICA（イージョイカ）セレクトギフト」31万円分または2025年発行特殊切手集＆現金 20万円【2等（下4桁）5037】賞品カタログギフト（専用カタログ掲載の67点の中から1点）【3等（下2桁）73、44、84】お年玉切手シート（85円切手と110円切手のシール式切手シート）

賞品の引換期間は、26年1月20日から7月21日までの郵便局窓口営業時間内。

賞品の引換は、郵便局に当せんはがきまたは当せん切手を持参してください。

なお、1等または2等に当せんした人は、運転免許証、マイナンバーカードなど、本人の住所と名前を確認できる証明書が必要です。

また、会社など団体宛ての年賀状が当せんしている場合、当該団体の関係者であることが確認できる証明書（登記簿謄本など）を持参してください。

「毎年のささやかな楽しみなのだ。」「少ない枚数やけど当たらんかな」「切手シート2枚当たってた〜」と、すでにSNSでも盛り上がりを見せていました。

東京バーゲンマニア編集部