¡Ö¹ð¥Ï¥é¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©¾å»Ê¤«¤é¤µ¤ì¤¿¤éºÇ°¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¡©
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¹ð¥Ï¥é¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡Ö¹ð¥Ï¥é¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¹ðÇò¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
¹ð¥Ï¥é¤È¤Ï¡¢Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ä´Ø·¸À¤òÌµ»ë¤·¡¢°ìÊýÅª¤Ë¹¥°Õ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢ÃÇ¤ê¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤Ç¹ðÇò¤·¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤ËÀº¿ÀÅª¡¦¿ÈÂÎÅª¤ÊÉéÃ´¤ä¶²ÉÝ¤òÍ¿¤¨¤ë¹Ô°Ù¤Î¤³¤È¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¾å»Ê¤«¤éÉô²¼¤Ê¤É¡¢º£¸å¤Î»Å»ö¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢¿¦¾ì¤Ç¹¥°Õ¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ê¤É¤¬³ºÅö¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
