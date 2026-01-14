UFC2階級制覇王者コナー・マクレガー

総合格闘技「UFC」の元2階級王者コナー・マクレガー（アイルランド）が、自身のXを更新。長年のパートナーであるディー・デブリンさんと結婚式を挙げたことを報告すると、ファンから祝福の声が相次いでいる。

格式ある教会内で、見つめあう2人。いつもの強面は影を潜めデレデレで手をつないでいる。マクレガーは挙式の様子と共に、「俺は人生の最愛の人、ディーと12月12日の正午12時12分ちょうどに結婚した」と報告。「バチカン最古の教会、サント・ステファノ・デッリ・アビシーニ教会で結婚式を挙げた」と続けた。

お相手の実業家で1歳年上のデブリンさんとは、2008年から交際を開始し、2020年に婚約。2人の間には4人の子どもいるという。マクレガーは結婚時期について「メキシコでの治療から目覚めた俺は、この日にバチカンでディーと結婚したいという強い思いに駆られたんだ」と表現。米メディア「TMZ」によるとメキシコで行った「サイケデリック治療が結婚のきっかけ」だったと伝えている。

ケージ内外で問題を起こしてきたお騒がせ男の幸せ報告に現地ファンも反応。「本当に美しいな！」「君の人生で最大の勝利だ」「本当に感動的な愛の物語だ」「なんてすばらしい日なんだ」「最高の夫婦だ」「良い夫になって浮気するなよ…」などXのコメント欄では祝福の声が多数上がっていた。



（THE ANSWER編集部）