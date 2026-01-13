「one after another」の意味は？よく目にするけどわからないかも？【1分英会話】
「one after another」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
リレーのイメージで覚えるのがコツです。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「次から次に」「続々と」でした！
「one after another」は、ものごとが連続して起こる様子を表します。特に、予測可能な順序で次々にものごとが起こる場合に使われます。
たとえば、「結婚ラッシュ」や「ドラマのイッキ見」を表したいときに使うことができます。
ちなみに、似た意味の言葉に「continuously」＝「絶え間なく」がありますよ。
「We kept watching the series one after another last night and finished the whole season.」
（きのうの夜、テレビシリーズを次から次へと見て、全シーズンを観終わった）
あなたはわかりましたか？
