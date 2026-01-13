「one after another」の意味は？よく目にするけどわからないかも？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

リレーのイメージで覚えるのがコツです。

果たして、正解は？

正解は「次から次に」「続々と」でした！

「one after another」は、ものごとが連続して起こる様子を表します。特に、予測可能な順序で次々にものごとが起こる場合に使われます。

たとえば、「結婚ラッシュ」や「ドラマのイッキ見」を表したいときに使うことができます。

ちなみに、似た意味の言葉に「continuously」＝「絶え間なく」がありますよ。

「We kept watching the series one after another last night and finished the whole season.」

（きのうの夜、テレビシリーズを次から次へと見て、全シーズンを観終わった）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。