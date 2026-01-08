この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

旅行系YouTubeチャンネル「おのだ/Onoda」が「ルワンダ旅行記！大虐殺のあった悲しい過去を持つアフリカの国・・・」と題した動画を公開。アフリカの国ジンバブエからルワンダへ向かうフライトの様子や、映画『ホテル・ルワンダ』の舞台となったホテルでの滞在を紹介しています。



動画は、おのだ氏がジンバブエのハラレ国際空港から次の目的地へ向かう場面から始まります。空港のタイムテーブルを確認し、行き先がルワンダ航空で向かうルワンダの首都キガリであることを発表。しかし、チェックインカウンターでは搭乗券の名前が間違っているというトラブルに見舞われます。無事に再発行してもらうものの、今度は機材到着の遅れにより、出発が遅延する事態に。アフリカのフライトで起こりがちなリアルな旅の様子が収められています。



約40分遅れで離陸した機内では、ビーフシチューをメインとした機内食が提供されました。おのだ氏はその味を高く評価し、2時間半のフライトを過ごします。キガリ国際空港に到着後、ビザを50ドル（8,000円）で購入して入国。配車アプリを使い、映画『ホテル・ルワンダ』の舞台として知られる「ホテル・デ・ミル・コリン」へ向かいます。ホテルでは予約が確認できないというトラブルもありましたが、無事にチェックイン。バルコニーからの美しい眺めが広がる部屋での滞在を楽しみました。



歴史を乗り越え、現在は治安が良く美しい国として発展を遂げているルワンダ。おのだ氏の動画を通して、その現在の姿に触れることができます。アフリカ旅行を計画する際の、ひとつの選択肢として参考になるかもしれません。