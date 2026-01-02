【白いスンドゥブ⁉】辛くないから子供もOK！白菜1/4株完食の絶品鍋レシピ
豆乳で仕上げる、やさしい味わいの白スンドゥブ。 まろやかな口当たりながら、豚肉とあさりのうまみでコクはしっかり。仕上げにたらしたラー油が味を引き締め、ぐっとご飯が欲しくなります。合間にキムチで辛みをプラスすれば、ますます箸が止まりません！
『白スンドゥブ』のレシピ
材料（2〜3人分）
豚バラ薄切り肉（しゃぶしゃぶ用）……300g
あさり（殻つき・砂出ししたもの）……200g
白菜……1/4株（約500g）
にら……1/2束（約50g）
絹ごし豆腐……1丁（約300g）
にんにく……1かけ
白菜キムチ……適宜
鶏ガラスープの素（顆粒）……大さじ1
豆乳（成分無調整）……1カップ
白すりごま……適宜
ごま油
塩
好みでラー油
作り方
（1）下ごしらえをする
白菜は横に幅4cmに切る。にらは長さ3cmに切る。にんにくは横に薄切りにする。あさりは殻と殻をこすり合わせて洗い、水けをきる。
（2）白菜を煮る
鍋にごま油大さじ1とにんにくを入れて中火で熱し、香りが立ったら水4カップを加える。ひと煮立ちしたら鶏ガラスープの素、塩小さじ1、白菜を加え、ふたをして5分ほど煮る。
（3）他の具材を煮る
豚肉、あさり、にらを加え、豆腐を手で大きくちぎって加える。ひと煮立ちしたら豆乳を加えてかるく混ぜ、塩適宜で味をととのえる。白すりごまをふり、好みでラー油適宜をかける。キムチで味変しながらいただく。
POINT
豆腐はとろりとした絹ごしがおすすめ。豆乳を加えてからは長い時間煮立たせないように気をつけて。
鍋が増えるこの季節、白スンドゥブでひと工夫。その日の気分で辛みをたしながら、自由に楽しんでみてくださいね♪
（『オレンジページ』2025年1月17日号より）