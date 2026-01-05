この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

天気予報は雨でも諦めない！脳科学者が沖縄の自然の中で見つけたランニングの楽しみ方

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が「#旅ラン 沖縄、台風が近づくと伝えられる、「動く空気」の中を走る。２０２５年１１月１２日出走。」と題した動画を公開しました。台風が接近しているという予報の中、沖縄でランニング（旅ラン）を行う様子を紹介しています。



動画は、茂木氏が沖縄の街を走るところから始まります。台風が温帯低気圧に変わる予報で、強い雨が降る可能性が伝えられていましたが、実際には晴れ間が見えています。11月にもかかわらず気温は24度と暖かく、茂木氏は「暑い」と口にしながら、奥武山公園へと向かいます。公園内では、南国らしい植物や美しい花々が茂る中を走り抜けます。特に印象的なのは、公園内にある蝶々園を訪れる場面です。茂木氏は、黄金色のさなぎで知られるオオゴマダラ蝶が優雅に舞う様子を観察し、その生態について説明を受けます。ほかにもツマベニチョウなど、さまざまな蝶との出会いを楽しみました。



当初の天気予報とは裏腹に、気温28度にまで上昇した沖縄の気候。そのダイナミックな変化と、亜熱帯の豊かな自然を体感できるこの動画は、旅先でのランニングの新たな魅力を教えてくれます。