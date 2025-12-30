大根がわずか15分で味しみしみ。忙しい平日を救う『大根と豚肉、わかめの炒め煮』
時間がない日でも、しみじみおいしい煮ものが食べたい。そんなときは、薄切り大根×豚しゃぶ肉の組み合わせが正解です。炒めてから煮るひと手間で、短時間でも味しみよく仕上がります。しょうがの香りと、わかめの食感がきいて、最後まで食べ飽きません！
『大根と豚肉、わかめの炒め煮』のレシピ
材料（2人分）
大根……1/4本（約250g）
豚ロース薄切り肉（しゃぶしゃぶ用）……150g
カットわかめ（乾燥）……3g
しょうが……1かけ
サラダ油……小さじ1
塩……ひとつまみ
〈A〉
砂糖……大さじ1
しょうゆ……大さじ1
酒……大さじ2
作り方
（1）わかめはたっぷりの水につけてもどす。大根は皮をむいて幅1cmのいちょう切りにする。しょうがは皮をむいてせん切りにする。
（2）フライパンにサラダ油を中火で熱し、しょうがを入れて炒める。香りが立ってきたら大根を加え、大根がかるく色づくまで2分ほど炒める。
（3）水3/4カップ、塩を加え、ふたをして5分煮る。〈A〉を加え、あいているところに豚肉を重ならないように加える。ふたをずらしてのせ、弱めの中火にして8分煮る。わかめの水けをきって加え、さっと煮る。
手早く作ったとは思えない、味しみ具合。具材のうまみが白いご飯とよく合って、あわただしい日でも、食卓が自然と整います。
教えてくれたのは…
藤野 嘉子フジノ ヨシコ
料理家
香川栄養専門学校に在学中から、料理研究家や料理番組のアシスタントを務め、独立。３人の子育て経験もいかした家庭で作りやすいレシピに定評がある。料理の基本からアイディア料理まで、多岐にわたる提案と明るい人柄が支持を集めている。