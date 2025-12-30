大根がわずか15分で味しみしみ。忙しい平日を救う『大根と豚肉、わかめの炒め煮』

時間がない日でも、しみじみおいしい煮ものが食べたい。そんなときは、薄切り大根×豚しゃぶ肉の組み合わせが正解です。炒めてから煮るひと手間で、短時間でも味しみよく仕上がります。しょうがの香りと、わかめの食感がきいて、最後まで食べ飽きません！

『大根と豚肉、わかめの炒め煮』のレシピ

材料（2人分）

大根……1/4本（約250g）

豚ロース薄切り肉（しゃぶしゃぶ用）……150g

カットわかめ（乾燥）……3g

しょうが……1かけ

サラダ油……小さじ1

塩……ひとつまみ

〈A〉

砂糖……大さじ1

しょうゆ……大さじ1

酒……大さじ2

作り方

（1）わかめはたっぷりの水につけてもどす。大根は皮をむいて幅1cmのいちょう切りにする。しょうがは皮をむいてせん切りにする。

（2）フライパンにサラダ油を中火で熱し、しょうがを入れて炒める。香りが立ってきたら大根を加え、大根がかるく色づくまで2分ほど炒める。

（3）水3/4カップ、塩を加え、ふたをして5分煮る。〈A〉を加え、あいているところに豚肉を重ならないように加える。ふたをずらしてのせ、弱めの中火にして8分煮る。わかめの水けをきって加え、さっと煮る。

手早く作ったとは思えない、味しみ具合。具材のうまみが白いご飯とよく合って、あわただしい日でも、食卓が自然と整います。

（『オレンジページ』2026年1月2日号より）