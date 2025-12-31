µð¿Í¤ËÇÉÈ¶¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡OB¤¬¸ì¤ë²«¶â»þÂå¤Î¿¿¼Â¡Ä¾Íè¤Î¡ÈÄ¶ÂçÊª¡É´ÆÆÄ¤ÎÁÈ³Õ¤âÍ½ÁÛ
2000Ç¯¤È2002Ç¯¤Ë¾¾°æ½¨´î»á¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ°ì¤Ë
¡¡µð¿Í¤ä¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¤¿¹â¶¶¾°À®»á¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¹â¶¶¾°À®¤ÎHISA¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¡¢¸½Ìò»þÂå¤Îµð¿Í¤Ç¤Î¡ÖÇÉÈ¶¤ÎÏÀÍý¡×¤Î¿¿Áê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾ÍèÅª¤Ë¾¾°æ½¨´î´ÆÆÄ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¥³¡¼¥Á¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ëµð¿Í¤Ç¤Ï±ã²ñÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿¹â¶¶»á¡£µð¿Í¤Ç¤Î¿Í´ÖÁê´Ø¿Þ¤òÌä¤ï¤ì¤¿¹â¶¶»á¤Ï¡Ö°à½Ì¤¹¤ëÀèÇÚ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÆÃ¤ËÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¸µÌÚÂç²ð»á¡¢Ëê¸¶´²¸Ê»á¤òµó¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¡ÈÇÉÈ¶¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖËÍ¤é¤Î»þ¡¢ÆÃ¤Ë2002Ç¯¤Î¡ÊÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ë»þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤é¿Í´ÖÁê´Ø¿Þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡Ö¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¤¬¤â¤·´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Îµð¿ÍOB¤Ç¤ÎÁÈ³Õ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÄ¾·â¤µ¤ì¤¿¹â¶¶»á¡£¡Ö¤Þ¤¿ÅÜ¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤â¤Á¤í¤ó°¤Éô¡Ê¿µÇ·½õ¡Ë´ÆÆÄ¤Î¤³¤È¤Ï°ìÈÖÄ¹¤¯¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤¬¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÃå¤ë¤Î¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¿´Íý¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¥³¡¼¥Á¿Í»ö¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ï¹â¶¶Í³¿»á¡¢Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ï¾å¸¶¹À¼£»á¤È¼«Ê¬¤ÎÌ¾¤òµó¤²¡¢¡Ö¤³¤³¤Ï³°¤»¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¾¾°æ»á¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤ÎÂ¼ÅÄÁ±Â§»á¤ÈËÙÅÄ°ìÏº»á¤â¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¾¾°æ¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤À¤È¡¢Ã¯¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤âOK¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë