村上宗隆争奪戦にＤバックスも参戦していた…米報道 岡本和真の移籍先候補 一塁＆三塁のレギュラー不在
米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は２８日（日本時間２９日）、ヤクルトからポスティングシステムを利用し、Ｗソックスに２年３４００万ドル（約５４億円＝契約当時のレート）で移籍した村上宗隆内野手（２５）の争奪戦にＤバックスも加わっていたことを報じた。
同サイトによると、「村上はＤバックスが獲得を検討していたアジア出身選手のうちの一人」だったようだ。「球団の内野事情を考えれば（村上の補強を目指したことは）理にかなっていた。一塁手のネーラーと三塁手のスアレスは（今年７月末の）トレード期限でそれぞれマリナーズに放出された。（来季は）トッププロスペクトのローラーが三塁に入る予定だが、一塁は依然として不透明なままだ」と指摘した。
同サイトは以前、巨人から同システムを利用し、交渉期限が来年１月４日午後５時（同５日午前７時）に迫っている岡本和真内野手（２９）の移籍先として、Ｄバックスを予想していた。「Ｄバックスは今季、一塁のＯＰＳがリーグで５番目に低かった。村上が移籍市場から外れた今、球団は少なくとも（一塁手候補の）スミスと組み合わせる右打ちの補完役、場合によっては、全面的なアップグレードを模索することになるかもしれない」。現在、岡本の移籍先候補として報じられている７球団の中にはＤバックスも含まれており、岡本が村上の“代役”となるかもしれない。