¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¤Î¤ËAI¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤ë¡© ¥×¥í¥ó¥×¥ÈÆþÎÏ¤Î¥³¥Ä¤È³èÍÑÎã¤È¤Ï¡Ú½Ö²ò¡ª ¥Ç¥¶¥¤¥óÍÑ¸ì¿Þ´Õ¡Û
¡Ú¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑ¸ì - ´Ä¶¤È²ÁÃÍ´Ñ¡Û¡ÖAI¡×
¿Í¹©ÃÎÇ½¤Î¤³¤È¡£¿Í´Ö¤ÎÃÎÇ½¤ä¹ÔÆ°¤òÌÏÊï¤¹¤ë¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÁí¾Î¡£Artificial Intelligence¤ÎÎ¬¡£
³èÍÑÎã
¢¢ ²èÁü¤ÎÊª¤Î¼±ÊÌ¡¦Ê¸¾Ï¤òµ¯¤³¤¹
¢¢ ¥æー¥¶ー¤Î¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ
¢¢ ²èÁüÀ¸À®
¢¢ Ê¸¸À¤ÎºîÀ®
¢¢ Ä¹Ê¸¤ÎÍ×Ìó
¢¢ ¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È
¡¡¤Ê¤É
¡Ú¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑ¸ì - ´Ä¶¤È²ÁÃÍ´Ñ¡Û¡Ö¥×¥í¥ó¥×¥È PROMPT¡×
AI¤Ë»Ø¼¨¤ä¼ÁÌä¤òÍ¿¤¨¤ë¥Æ¥¥¹¥ÈÆþÎÏ¤Î¤³¤È¡£
¥×¥í¥ó¥×¥È¤Î½ñ¤Êý
❶ÌÜÅª ー²¿¤Î¤¿¤á¡©
¡¡Îã¡§¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁÍÑ¡¢S N S Åê¹ÆÍÑ ¤Ê¤É
❷¥¿¥¹¥¯ÆâÍÆ ー²¿¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡©
¡¡Îã¡§Í×Ìó¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò 5 ¤Ä½Ð¤·¤Æ ¤Ê¤É
❸À©Ìó ー¤É¤ó¤Ê·Á¼°¤äÄ¹¤µ¡©
¡¡Îã¡§200»ú°ÊÆâ¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¸þ¤±¤Ë ¤Ê¤É
❹ÇØ·Ê ー¤â¤È¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ë
¡¡Îã¡§°Ê²¼¤ÎÊ¸¾Ï¤ò¤â¤È¤Ë ¤Ê¤É
¤ª¤¹¤¹¤á¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¢£ ¥¢¥¤¥Ç¥¢½Ð¤·ÍÑ
¡»¡»¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò 5 ¤Ä¡¢¢¤¢¤¸þ¤±¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢£ ¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥ÔーÍÑ
20～30Âå¤Î½÷À¤Ë¶Á¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤ò3 °Æ¡¢Ã»¤¯´¶¾ð¤ËÁÊ¤¨¤ë¥Èー¥ó¤Ç¡£
A I ¤ÇºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤¬Ãøºî¸¢¤Ê¤É¤ò¿¯³²¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¸í¾ðÊó¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¤ò¤¤Á¤ó¤È³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡Ø½Ö²ò¡ª ¥Ç¥¶¥¤¥óÍÑ¸ì¿Þ´Õ¡ÙÃø¡§ingectar-e