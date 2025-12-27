12月19日、西東京市の一軒家で意識不明の野村由佳さん（36）ら親子4人が見つかり、搬送先で亡くなった事件。警察は当初から、無理心中をはかったとして捜査を進めていたが、事件から3日後に急展開があった。

事件後の家宅捜索で、警察が一家の自家用車から賃貸借契約書を押収。由佳さんが、住んでいた家とは別にマンションを借りていたことが判明した。さらに捜査官が3月から彼女の名義で借りられていたというマンションの一室を捜索したところ、クローゼットの中で会社員・中窪新太郎さん（27）が遺体で見つかったのだ。

捜査の鍵になった一家の車について、近隣住民はこう話していた。

「2〜3年前までは黒のワゴン車に乗っていたと記憶しています。それがここ最近は、赤の軽自動車っぽい車が家の前に置かれるようになって、お母さんもそれに乗って出かけているのを何度かお見かけしましたね。彼女が使いやすいように乗り換えたのかもしれません」

中窪さんが亡くなった事案について大手紙社会部記者が話す。

「部屋のソファーには牛刀が残されており、中窪さんの遺体には10か所以上の刺し傷がありました。クローゼットはテープで目張りがされており、遺体には服が何枚もかけられた状態だったそうです。近くには消臭剤も置かれており、何者かが発見を遅らせようとしていた可能性もあります」

社会部記者によれば中窪さんは「奈良県出身で、都内の"中堅ゼネコン"勤務」だったといい、この部屋とは別の場所にも居住場所があった。野村由佳さんとは数年来の付き合いがあり、夫とは別の"交際相手"だったこともこれまでにわかっている。

発見当時、マンション居室には外から施錠がされており、鍵を持っている人物による犯行と推定された。捜査関係者は現在も、この殺人事件と親子4人死亡の関連を調べているという。

「腐敗が進んだ中窪さんの遺体を司法解剖した結果、死後10日程度が経過していることが判明した。防犯カメラなどを調べた結果、12月14日前後に死亡した可能性が高いということです。

一方で、16日には中窪さんの社用携帯電話から勤務先に『体調不良で休む』旨のメッセージが送信されています。何者かが生存を装ったとも考えられている」（同前）

警視庁が犯人の特定を急ぐなか、明らかになってきているのは野村由佳さんの"事件への関与"を示唆する不可解な行動だ。キー局社会部記者が言う。

「中窪さんの社用携帯電話が、野村さん一家の車の中から見つかっています。さらに遺体発見の5日前、野村由佳さんがマンションを出入りしている姿が確認されている。捜査関係者によると、由佳さんは空気清浄機のようなものを持ってマンションを訪れており、これと同じ清浄機と思われるものが、遺体発見時にも室内で稼働していた」

親子4人が死亡しただけでも悲惨だが、"5人目"の遺体が見つかったことで事件はさらに迷宮入りしている。

野村さん一家が住んでいた家の近隣住民も、連日の報道に驚きを隠せない様子だ。

「息子さんと口元が似たお母さん」

「夏くらいかな、あのお宅から小学生の男の子と、茶髪の美人な母親が歩いていたのを見ました。目が合っても挨拶とかはないから、愛想がいい方だとは思わなかったかな。旦那さんは見たことがないし、夫婦でいるところもお見かけしなかった。

事件が起きてから、警察やらマスコミでごった返していて、もう何がなんだか……。ご近所さんで、『事件の"名所"になりそうで嫌だ。引っ越したい』なんて言っている方もいるらしいわよ」（近隣に住む女性）

長男の野村遥斗さん（16）と同級生の子をもつ親は、ショックを隠せない様子で取材に応じた。

「すごく真面目で優しい子という印象です。中学校では、卓球をやっていたと聞いています。お母さんの印象はないけど、口元が遥斗くんと似ているなと、写真を見てあらためて思いました。うちの小学校の時のお母さんたちは、髪を染めている人が多かったから、特に外見で目立っていたということはないですね。事件があって何人かとは話をしましたが、本当にショックです……」

小学校の卒業アルバムの集合写真を見せてもらうと、以前、取材に近隣住民らが「茶髪で綺麗なお母さん」と証言した由佳さんの姿があった。赤みがかった茶髪を胸まで伸ばし、黒のブラウスに身を包んでいる。表情は固く、感情を読み取ることこそ難しいが、長男の写真と見比べると親子の面影を感じた。

一体なにが今回の事件の引き金になったのか。捜査はまだ始まったばかりだ。

