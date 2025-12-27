[12.26 プレミアリーグ第18節](オールド トラフォード)

※29:00開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 31 センネ・ラメンス

DF 6 リサンドロ・マルティネス

DF 23 ルーク・ショー

DF 26 アイデン・ヘブン

MF 2 ディオゴ・ダロト

MF 7 メイソン・マウント

MF 10 マテウス・クーニャ

MF 13 パトリック・ドルグ

MF 18 カゼミーロ

MF 25 マヌエル・ウガルテ

FW 30 ベンヤミン・シェシュコ

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 12 タイレル・マラシア

DF 15 レニー・ヨロ

DF 33 タイラー・フレデリクソン

MF 38 ジャック・フレッチャー

MF 39 T. Fletcher

MF 70 B. Mantato

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

FW 61 シェイ・レイシー

監督

ルベン・アモリム

[ニューカッスル]

先発

GK 32 アーロン・ラムズデール

DF 3 ルイス・ホール

DF 5 ファビアン・シェア

DF 12 マリック・ティアウ

DF 67 ルイス・マイリー

MF 8 サンドロ・トナーリ

MF 39 ブルーノ・ギマランイス

MF 41 ジェイコブ・ラムジー

FW 10 アンソニー・ゴードン

FW 23 ジェイコブ・マーフィー

FW 27 ニック・ボルテマーデ

控え

GK 1 ニック・ポープ

DF 37 アレックス・マーフィー

DF 61 レオ・シャハー

MF 7 ジョエリントン

MF 11 ハービー・バーンズ

MF 28 ジョー・ウィロック

MF 85 S. Alabi

FW 9 ヨアン・ウィサ

FW 62 ショーン・ニーブ

監督

エディ・ハウ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります