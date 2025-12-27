マンチェスター・Uvsニューカッスル スタメン発表
[12.26 プレミアリーグ第18節](オールド トラフォード)
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 31 センネ・ラメンス
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 23 ルーク・ショー
DF 26 アイデン・ヘブン
MF 2 ディオゴ・ダロト
MF 7 メイソン・マウント
MF 10 マテウス・クーニャ
MF 13 パトリック・ドルグ
MF 18 カゼミーロ
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 12 タイレル・マラシア
DF 15 レニー・ヨロ
DF 33 タイラー・フレデリクソン
MF 38 ジャック・フレッチャー
MF 39 T. Fletcher
MF 70 B. Mantato
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 61 シェイ・レイシー
監督
ルベン・アモリム
[ニューカッスル]
先発
GK 32 アーロン・ラムズデール
DF 3 ルイス・ホール
DF 5 ファビアン・シェア
DF 12 マリック・ティアウ
DF 67 ルイス・マイリー
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 39 ブルーノ・ギマランイス
MF 41 ジェイコブ・ラムジー
FW 10 アンソニー・ゴードン
FW 23 ジェイコブ・マーフィー
FW 27 ニック・ボルテマーデ
控え
GK 1 ニック・ポープ
DF 37 アレックス・マーフィー
DF 61 レオ・シャハー
MF 7 ジョエリントン
MF 11 ハービー・バーンズ
MF 28 ジョー・ウィロック
MF 85 S. Alabi
FW 9 ヨアン・ウィサ
FW 62 ショーン・ニーブ
監督
エディ・ハウ
