»î¹çÃæ¤Ë¼ã¼êÅê¼ê¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇµïÌ²¤ê¡ÄÂ¼¾å½¡Î´¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¡ÖÉé¤±¸¤º¬À¡×
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Â¼¾å½¡Î´¡Ê25¡Ë¡£ÆüËÜ»þ´Ö23Æü¤Ë¤ÏËÜµòÃÏ¥·¥«¥´¤Î¥ì¡¼¥È¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢¡Ö¤ä¤êÈ´¤¯¼«¿®¤Ï¤¢¤ë¡£ÊÉ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿»þ¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµåÃÄ¤ÎÊý¤â¤¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤â¾è¤ê±Û¤¨¤ëÎÏ¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
Â¼¾å½¡Î´¤¬WBC½Ð¾ì¤Ø ¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹GM¤¬ÍÆÇ§¡Ö·üÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¯¥ê¥¹¡¦¥²¥Ã¥ÄGM¤Ï2022Ç¯¤Î»°´§²¦¤Î³ÍÆÀ¤Ë¡ÖÂÇÀþ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÁª¼ê¡£Èà¤ÏÆüËÜ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤«¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¡×¤È¶½Ê³¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï22Æü¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¥Û·³¤ÎÍèµ¨¤ÎÍ½ÁÛ¥ª¡¼¥À¡¼¤òÈ¯É½¤·¡¢Â¼¾å¤Ï¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£º£µ¨¤Î¥Û·³ÂÇÀþ¤Ï¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨.232¡¢¥Á¡¼¥àÁíÆÀÅÀ647¤È¤â¡¢¥á¥¸¥ã¡¼27°Ì¤ÈÇ÷ÎÏ¤ò·ç¤¤¤¿¡£NPB¤Ç3ÅÙ¡Ê21¡¢22¡¢24Ç¯¡Ë¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Æ±¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥â¥í¥·µ¼Ô¤Ï¡ÖÂ¼¾å¤Ï°ìÈ¯¤òÊü¤Ä¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¼ã¤¤Áª¼ê¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÏÂÇÀþ¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢»°¿¶Î¨¤Î¹â¤µ¡¢¹â¤á150¥¥íÄ¶¤ÎÂ®µå¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¤ÎÅ¬±þÎÏ¤äÀÛ¼é¤ò·üÇ°ºàÎÁ¤Ëµó¤²¤ë¥¹¥«¥¦¥È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤â»ö¼Â¡£ÊÆ¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥°¥é¥Õ¥¹¡×¤ÎÀ®ÀÓÍ½Â¬¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¹¥Á¡¼¥Þ¡¼¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Íèµ¨¤ÎÂ¼¾å¤Ï138»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.231¡¢30ËÜÎÝÂÇ¡¢75ÂÇÅÀ¡£ËÜÎÝÂÇ¿ô¤³¤½¡¢¤Þ¤º¤Þ¤º¤Ê¤¬¤éÂÇÎ¨¡¢ÂÇÅÀ¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¿ô»ú¤À¡£Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÅê¼ê¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤ÎÍ½Â¬¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Û·³ÆÃÍ¤ÎÂÎ¼Á¤Ë¤âÇº¤Þ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
¸µ¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¾×·â¤ÎË½Ïª
¡¡¥Û·³¤Ï¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è2°Ì¤À¤Ã¤¿22Ç¯¤òºÇ¸å¤Ë¡¢¥Á¡¼¥àºÆ·ú¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤ê¡¢Íâ23Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³100ÇÔ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£24Ç¯¤Ë¤Ï1901Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤Î»Ë¾å¥ï¡¼¥¹¥È¤È¤Ê¤ë121ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥àÆâ¤Ë¤ÏÉé¤±¸¤º¬À¤¬¤Ï¤Ó¤³¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢23Ç¯ÅÓÃæ¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿µß±ç±¦ÏÓ¤Î¥¡¼¥Ê¥ó¡¦¥ß¥É¥ë¥È¥ó¤Ï¥Û·³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµ¬Î§¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö»î¹çÃæ¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¼ã¼ê¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢Åê¼ê¤Î¼éÈ÷Îý½¬¤ò¥µ¥Ü¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´é¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤â¤¤¤¿¡×¤ÈË½Ïª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤òÌäÂê»ë¤·¤¿µåÃÄ¤ÏÅö»þ¤Î¥Ï¡¼¥óGM¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºÉû¼ÒÄ¹¤ò²òÇ¤¡¢¿·¤¿¤Ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈGM¤À¤Ã¤¿¥²¥Ã¥Ä»á¤ò¾º³Ê¤µ¤»¡¢¥Á¡¼¥à²þ³×¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤À¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥¦¥£¥ë¡¦¥Ù¥Ê¥Ö¥ë´ÆÆÄ¤Ï¼ã¼ê¼çÂÎ¤Î¥Á¡¼¥à¤ò»öºÙ¤«¤Ë»ØÆ³¡£´ËËý¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¸·¤·¤¤ÂÖÅÙ¤ÇÎ×¤à¤Ê¤É¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¥¹¥¯¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Éé¤±¸¤º¬À¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡18Ç¯¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÆþÃÄ°ÊÍè¡¢3ÅÙ¤ÎºÇ²¼°Ì¤ò´Þ¤à·×5ÅÙ¤ÎB¥¯¥é¥¹¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¼¾å¤Ç¤â¡¢¼å¾®µåÃÄ¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¤ÏÇº¤Þ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡Â¼¾å¤Î¾ùÅÏ¶â¤ÏÌó10²¯±ß¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï¤³¤ì¤ò¸¶»ñ¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éFAÀë¸À¤·¤¿ÅìÉÍµð¤Î³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤º£¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£