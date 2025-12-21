◇第94回全日本フィギュアスケート選手権大会(21日、代々木第一体育館)

フィギュアスケートの全日本選手権大会が19日始まり、3日目には女子のフリースケーティングが行われました。これは五輪代表3枠をかけた大会となっており、優勝者がまず1枠目の内定となります。

この大事な大会で1位に輝いたのは、今季限りでの現役引退を発表している日本の絶対的女王・坂本花織選手。SPでも79.43をマークし1位につけていましたが、フリーでも貫禄の演技を見せます。全てで加点をつける安定感のあるジャンプを決めると、その後も優雅で美しいスケーティング。滑りを見つめた仲間たちも笑顔と涙で集大成の滑りを見つめました。ミラノ・コルティナ五輪への出場も内定させ、日本女子史上初となる3大会連続の五輪内定となっています。

そんな坂本選手に次ぐ銀メダルとなったのは、ジュニア選手の17歳・島田麻央選手。SPでも首位・坂本花織選手に0.1差と迫る圧巻の滑りを見せていましたが、フリーでも見事な演技を見せます。序盤のトリプルアクセルをきっちりと決めると、続く4回転トウループで転倒となるも、切り替えて3回転ジャンプを続けて成功。シーズンベストとなる228.08をマークしました。

続く3位は、SPで74.60をマークし4位につけていた千葉百音選手。フリーでも7本のジャンプを全て着氷する見事な演技を見せ、五輪内定へ大きく前進しました。

▽女子シングル フリー終了後の結果

1位 坂本花織

234.36 SP：79.43/FS：154.93

2位 島田麻央

228.08 SP：79.33/FS：148.75

3位 千葉百音216.24 SP：74.60/FS：141.64