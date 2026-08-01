新エースが好スタートを切った──。7月23〜26日にかけて、愛知県でフィギュアスケートの国内大会「みなとアクルス杯」が開催された。今大会の女子シングルで圧巻のシニアデビューを果たしたのが、高校3年生の島田麻央（17才）だ。ショート、フリー共に大技のトリプルアクセルを完璧に決め、堂々の優勝を飾った。【写真を見る】坂本花織(26)と島田麻央(17)仲睦まじいツーショット「島田選手はジュニア時代の4シーズン、一度も