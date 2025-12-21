「霜降り明星」の粗品（32）が21日までに配信された「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」に出演。大好きな芸人を明かした。

今回はゲストの粗品が好きな芸人ランキングを発表。1位は「4組言わしてください！笑い飯、千鳥、麒麟、中山功太さんです。この4組は本当に大好きっすね」と打ち明けた。

笑い飯については「いや〜おもろいっすねぇ。M-1全ネタおもしろい。漫才以外のお二人も大好きです」とコメント。関西のラジオやテレビに呼んでもらうなど若手時代から交流を重ねていたといい、西田幸治の大喜利力や哲夫の思想に感銘を受けていたと明かした。

千鳥についてはロケでの2人のコンビネーションを絶賛した上で「当時ノブさんのツッコミが大流行して。オウム返し、ノブさんが初めに流行らせたんちゃうかなと思う。自分もやってしまう」とついついマネしてしまうと告白。「流行りつくるし…ちょっとやばいですね」と語った。

麒麟の川島明については、TBS「ラヴィット！」放送開始当初の「逆風っぷり」を挙げ「ただただ、川島さんのツッコミのおもろさだけで耐え抜いた。もっと褒められなあかんと思います」と軌道に乗るまで番組を守り抜いた力を絶賛。さらに「○○だ！っていう川島さんのフレージングがすんごい面白くて。変なワードが飛んできた時の返し…例えば“七三分けだ！”とか。アレ、えぐいテクニックです」と分析。相方・田村裕のツッコミは「うまいですし、漫才の所作とかもそうですし」とした上で「田村さん、売れる前の霜降り明星にめっちゃ優しかった。そういう恩もある」と気前の良さなどの“男気”を挙げた。

中山については「ネタももちろん、平場、トーク、ツッコミ、何しゃべらせてもおもしろいし、あるあるも凄いし。群抜いてますね、功太さんは。（頭の回転が）速すぎる」とリスペクト。同じく元々ピン芸人として活動していた粗品だが、コンビの道に進んだのは「中山功太がおもろすぎた」ことが理由の一つだったと打ち明けた。