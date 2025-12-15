ÀÄ¿¹¿ÌÅÙ6¶¯¤«¤é1½µ´Ö¡¡½é¤Î¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¡¢½ªÎ»¤Ø
¡¡ÀÄ¿¹¸©¤Ç¿ÌÅÙ6¶¯¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤Ï15Æü¡¢È¯À¸¤«¤é1½µ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½é¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖËÌ³¤Æ»¡¦»°Î¦²¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¤Î¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÈ÷¤¨¡×¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ï¡¢16Æü¸áÁ°0»þ¤Ç½ªÎ»¡£¤½¤Î¸å¤âµðÂçÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÃÊÄÌ¤ê¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÈòÆñ¾ì½ê¤Î³ÎÇ§¤ä²È¶ñ¤Î¸ÇÄê¡¢Èó¾ïÍÑÉÊ¤ÎÈ÷Ãß¤È¤¤¤Ã¤¿È÷¤¨¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÃÏ¿Ì¤Ï8Æü¸á¸å11»þ15Ê¬¤´¤íÈ¯À¸¡£µ¤¾ÝÄ£¤ÏËÌ³¤Æ»¡¢ÀÄ¿¹¡¢´ä¼ê¤ËÄÅÇÈ·ÙÊó¤òÈ¯É½¡£9Æü¸áÁ°2»þ¤Ë¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¤ò½Ð¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¤«¤éÀéÍÕ¸©¤Î7Æ»¸©182»ÔÄ®Â¼¤òÂÐ¾Ý¤Ë1½µ´Ö¡¢¼Ò²ñ³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Ä¤Ä¡¢¤¹¤°¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤ëÂÖÀª¤Î°Ý»ý¤Ê¤É¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÈ÷¤¨¡×¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£